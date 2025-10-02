Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Новости

Нижегородца осудили на 29 лет за убийство девушки 30-летней давности

02 октября 2025 17:53
Нижегородец получил 29 лет за убийство девушки в 1996 году

Суд в Нижегородской области признал 63-летнего мужчину виновным в убийстве несовершеннолетней, совершённом ещё в 1996 году. Основанием для приговора стали доказательства, собранные следственными органами, которые суд посчитал достаточными.

Уголовное дело было возбуждено 20 ноября 1996 года после того, как во дворе школы в Павлово обнаружили тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти.

Расследование оказалось крайне сложным из-за того, что преступление было совершено в условиях неочевидности. Тем не менее работа по установлению виновного продолжалась почти три десятилетия.

Продвижение стало возможным благодаря настойчивости следователей и криминалистов СК России по Нижегородской области. Правильно выбранная тактика допросов, грамотная организация работы следственно-оперативной группы и проведение необходимых экспертиз позволили выйти на след преступника.

Летом 2024 года была установлена причастность ранее судимого жителя Павлова к этому преступлению. Следствие и суд установили, что в ноябре 1996 года осуждённый находился в состоянии опьянения, когда встретил незнакомую девушку и предложил проводить её домой. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс жертве множественные удары ножом. Чтобы скрыть содеянное, он перенёс тело за школьные гаражи и скрылся.

Приговором суда ему назначено 29 лет лишения свободы с дополнительным ограничением свободы на 2 года. Первые 10 лет осуждённый проведёт в тюрьме, оставшийся срок – в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что полиция раскрыла кровавое убийство 27-летней давности в Володарском округе. 

