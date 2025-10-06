Мэр Клинков сделал заявление после ночной атаки БПЛА на Дзержинск Происшествия

Фото: телеграм-канал Михаила Клинкова

Мэр Дзержинска Михаил Клинков встретился с жителями, чье имущество пострадало после падения обломков сбитых беспилотников. Встреча прошла на местах, где зафиксированы повреждения.

Напомним, в ночь на 3 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку 20 дронов. В результате инцидента пострадал один человек. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, а его семья получила необходимую поддержку от городских служб.

"Семье пострадавшего в результате падения обломков оказывается вся необходимая социальная и медицинская помощь", — написал глава города в своем телеграм-канале.

По словам Михаила Клинкова, ущерб был нанесен и имуществу горожан. "Выехал на место, чтобы лично пообщаться с жителями, обсудить, какая помощь им требуется, и убедиться, что пожарные и аварийные службы действуют слаженно. На месте также работают представители силовых структур", — отметил мэр.

Он подчеркнул, что сотрудники мэрии уже связались с пострадавшими семьями, а для обращений граждан организована горячая линия по телефону 8 (8313) 39-09-00.

"Все вопросы, которые возникают у жителей, находятся под контролем. Я на постоянной связи с региональным правительством и лично слежу за развитием ситуации, получая оперативные данные", — заключил Михаил Клинков.