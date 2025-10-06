Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Происшествия

Глеб Никитин: один человек пострадал при падении обломков БПЛА

06 октября 2025 08:37 Происшествия
Глеб Никитин: один человек пострадал при падении обломков БПЛА

Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА, сбитого минувшей ночью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

По его словам, угрозы жизни пострадавшего нет. Медики оказывают ему необходимую помощь. 

Глава региона уточнил, что всего за ночь в районе дзержинской промзоны были уничтожены 20 вражеских беспилотников. 

Падение обломков привело к локальным пожарам в частном секторе. Их удалось оперативно потушить. Кое-где повреждены стеклопакеты жилых домов и крыши одной АЗС. 

Промышленные объекты не пострадали. Специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА. Их действия координирует мэр Дзержинска Михаил Клинков. 

