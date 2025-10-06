Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Происшествия

Прокуратура контролирует соблюдение прав дзержинцев после атаки БПЛА

06 октября 2025 09:45
Прокуратура контролирует соблюдение прав дзержинцев после атаки БПЛА

В ночь на 6 октября в Дзержинске Нижегородской области произошло падение осколков беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, повреждения зафиксированы на территории АЗС и частного жилого дома.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, на место происшествия выехал прокурор города Дмитрий Чижкин. Он осуществляет личный контроль за ходом проверки и установлением всех обстоятельств случившегося.

Прокуратура также возьмет под контроль соблюдение прав граждан и обеспечение помощи пострадавшим.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Нижегородской области организована горячая линия: 8-920-027-55-54, 8-903-602-22-20.

Сообщалось, что минувшей ночью в регионе была отражена атака 20 вражеских беспилотников. В результате пострадал один человек. С ним работают медики.

