Прокуратура контролирует соблюдение прав дзержинцев после атаки БПЛА

В ночь на 6 октября в Дзержинске Нижегородской области произошло падение осколков беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, повреждения зафиксированы на территории АЗС и частного жилого дома.
Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, на место происшествия выехал прокурор города Дмитрий Чижкин. Он осуществляет личный контроль за ходом проверки и установлением всех обстоятельств случившегося.
Прокуратура также возьмет под контроль соблюдение прав граждан и обеспечение помощи пострадавшим.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Нижегородской области организована горячая линия: 8-920-027-55-54, 8-903-602-22-20.
Сообщалось, что минувшей ночью в регионе была отражена атака 20 вражеских беспилотников. В результате пострадал один человек. С ним работают медики.
