Власти назвали фейком сведения о химическом выбросе на заводе в Дзержинске

Власти Нижегородской области назвали фейком информацию о якобы химическом выбросе после атаки украинских БПЛА на промпредприятие в Дзержинске.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, никакого выброса нет, ущерб промышленным объектам не нанесен.
Граждан призывают доверять лишь официальным источникам информации и не поддаваться панике.
По данным Минобороны РФ, ночью была отражена атака 20 вражеских беспилотников. Как уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, БПЛА ликвидировали в дзержинской промзоне. В результате пострадал один человек.
В МЧС напомнили порядок действий при атаке вражеских дронов.
