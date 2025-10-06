Власти назвали фейком сведения о химическом выбросе на заводе в Дзержинске Общество

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижегородской области назвали фейком информацию о якобы химическом выбросе после атаки украинских БПЛА на промпредприятие в Дзержинске.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, никакого выброса нет, ущерб промышленным объектам не нанесен.

Граждан призывают доверять лишь официальным источникам информации и не поддаваться панике.

По данным Минобороны РФ, ночью была отражена атака 20 вражеских беспилотников. Как уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, БПЛА ликвидировали в дзержинской промзоне. В результате пострадал один человек.

В МЧС напомнили порядок действий при атаке вражеских дронов.