Атака 20 вражеских БПЛА отражена в Нижегородской области Происшествия

Атака 20 вражеских беспилотников отражена в Нижегородской области за прошлую ночь, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в общей сложности в ночь на 6 октября в России перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Больше всего БПЛА (40) сбито над Крымом. Еще 34 "птички" ликвидировали над Курской областью и 30 - над Белгородской.

Также БПЛА пытались атаковать Воронежскую, Брянскую, Тульскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Тамбовскую, Орловскую, Липецкую и Московскую область, Краснодарский край.

62 беспилотника сбили над Черным морем и пять - над Азовским.

Напомним, накануне в регионе была отражена атака 5 БПЛА. Как сказал губернатор Глеб Никитин, их уничтожили на подлете к промзоне.