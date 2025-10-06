Атака 20 вражеских БПЛА отражена в Нижегородской области

Атака 20 вражеских беспилотников отражена в Нижегородской области за прошлую ночь, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в общей сложности в ночь на 6 октября в России перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Больше всего БПЛА (40) сбито над Крымом. Еще 34 "птички" ликвидировали над Курской областью и 30 - над Белгородской.
Также БПЛА пытались атаковать Воронежскую, Брянскую, Тульскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Тамбовскую, Орловскую, Липецкую и Московскую область, Краснодарский край.
62 беспилотника сбили над Черным морем и пять - над Азовским.
Напомним, накануне в регионе была отражена атака 5 БПЛА. Как сказал губернатор Глеб Никитин, их уничтожили на подлете к промзоне.
