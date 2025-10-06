Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 октября 2025 08:37Глеб Никитин: один человек пострадал при падении обломков БПЛА
06 октября 2025 07:51Атака 20 вражеских БПЛА отражена в Нижегородской области
05 октября 2025 13:05Бомжи терроризируют сотрудников супермаркета в центре Нижнего Новгорода
05 октября 2025 12:13Нижегородские врачи пришили мужчине отрезанную пилой руку
05 октября 2025 11:20Что сказал губернатор Глеб Никитин об атаке БПЛА в Нижегородской области
05 октября 2025 10:10Телефонные мошенники убедили нижегородцев перевести более 12 млн рублей
05 октября 2025 07:39Атака пяти украинских БПЛА отражена в Нижегородской области
04 октября 2025 21:34В Воскресенском районе 8-летняя девочка погибла в ДТП по вине пьяного отца
04 октября 2025 17:28Два человека и ребенок пострадали в ДТП с полицейским авто на Бору
04 октября 2025 14:48Прокуратура контролирует пожар в Большом Мурашкине
Происшествия

Атака 20 вражеских БПЛА отражена в Нижегородской области

06 октября 2025 07:51 Происшествия
Атака 20 вражеских БПЛА отражена в Нижегородской области

Атака 20 вражеских беспилотников отражена в Нижегородской области за прошлую ночь, сообщили в Минобороны РФ. 

По данным ведомства, в общей сложности в ночь на 6 октября в России перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 

Больше всего БПЛА (40) сбито над Крымом. Еще 34 "птички" ликвидировали над Курской областью и 30 - над Белгородской. 

Также БПЛА пытались атаковать Воронежскую, Брянскую, Тульскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Тамбовскую, Орловскую, Липецкую и Московскую область, Краснодарский край. 

62 беспилотника сбили над Черным морем и пять - над Азовским. 

Напомним, накануне в регионе была отражена атака 5 БПЛА.  Как сказал губернатор Глеб Никитин, их уничтожили на подлете к промзоне. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
06 октября 2025 07:04Нижегородский аэропорт закрыли на прием и выпуск самолетов
17 сентября 2025 11:30Путину в Мулино рассказали, как военные сбивают БПЛА из стрелкового оружия
16 сентября 2025 12:05Нижегородцам напомнили, как действовать при атаке беспилотников
28 августа 2025 15:51Нижегородские больницы начнут защищать от БПЛА
07 августа 2025 18:20Почему жителей Нижегородской области не оповещают об угрозе БПЛА
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных