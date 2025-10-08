Доверчивые нижегородцы сделали мошенников миллионерами Происшествия

Жители Нижегородской области потеряли почти 114 млн рублей за одну неделю в результате общения с мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

С 29 сентября по 5 октября в регионе зафиксировано 103 случая мошенничества. Злоумышленники использовали различные схемы, среди которых наиболее распространёнными стали звонки от имени "службы безопасности банка", предложения лёгкого заработка и обман при онлайн-покупках.

Одной из жертв стал житель Балахны, который искал способы дополнительного заработка. В процессе поиска он начал переписку с неизвестным в мессенджере. Собеседник убедил мужчину, что тот может получать прибыль, инвестируя в цифровую валюту.

Поверив обещаниям, потерпевший установил на смартфон стороннее приложение и перевёл мошеннику более 1 790 000 рублей.

Ещё один случай произошёл в Сарове. Местный житель захотел приобрести диск с интересующими его фильмами. Он нашёл объявление в интернете и связался с продавцом.

Продавец заверил, что доставка будет бесплатной, если оформить заказ через сторонний сайт. Мужчина согласился и перевёл 6 900 рублей в качестве полной предоплаты.

После этого продавец перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен.

Полиция продолжает расследование всех зафиксированных случаев и призывает граждан быть бдительными при совершении финансовых операций в интернете.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске преподавателя православной гимназии обманули на 4,5 млн рублей.