Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
08 октября 2025 19:47Доверчивые нижегородцы сделали мошенников миллионерами
08 октября 2025 19:01Нижегородский оппозиционер получил 10 лет за зверское убийство отца
08 октября 2025 18:44Бетономешалка заблокировала движение на дамбе Нижегородской ГЭС
08 октября 2025 17:35Нижегородец сгорел заживо за день до своего 70-летия
08 октября 2025 17:20Около 3 тысяч мигрантов лишились приобретённого российского гражданства
08 октября 2025 14:29Подрядчик "Нижегородского водоканала" присвоил около 18 млн рублей
08 октября 2025 13:53"Шашечки" на проспекте Гагарина обернулись протоколами для водителя "Оки"
08 октября 2025 13:3919-летнего нижегородца наказали за экстремистскую наклейку на авто
08 октября 2025 13:22Нижегородский СК предъявил обвинение вору в законе Лехе Московскому
08 октября 2025 12:1117-летний россиянин вступил в "Азов" и слил данные о своём родственнике-военном
Происшествия

Доверчивые нижегородцы сделали мошенников миллионерами

08 октября 2025 19:47 Происшествия
Доверчивые нижегородцы сделали мошенников миллионерами

Жители Нижегородской области потеряли почти 114 млн рублей за одну неделю в результате общения с мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

С 29 сентября по 5 октября в регионе зафиксировано 103 случая мошенничества. Злоумышленники использовали различные схемы, среди которых наиболее распространёнными стали звонки от имени "службы безопасности банка", предложения лёгкого заработка и обман при онлайн-покупках.

Одной из жертв стал житель Балахны, который искал способы дополнительного заработка. В процессе поиска он начал переписку с неизвестным в мессенджере. Собеседник убедил мужчину, что тот может получать прибыль, инвестируя в цифровую валюту.

Поверив обещаниям, потерпевший установил на смартфон стороннее приложение и перевёл мошеннику более 1 790 000 рублей.

Ещё один случай произошёл в Сарове. Местный житель захотел приобрести диск с интересующими его фильмами. Он нашёл объявление в интернете и связался с продавцом.

Продавец заверил, что доставка будет бесплатной, если оформить заказ через сторонний сайт. Мужчина согласился и перевёл 6 900 рублей в качестве полной предоплаты.

После этого продавец перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен.

Полиция продолжает расследование всех зафиксированных случаев и призывает граждан быть бдительными при совершении финансовых операций в интернете.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске преподавателя православной гимназии обманули на 4,5 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги МВД Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
07 октября 2025 11:40Лжесотрудники военкомата развели 70-летнюю нижегородку на 6,4 млн рублей
06 октября 2025 14:29Сотрудник одного из нижегородских вузов отдал мошенникам 14 млн рублей
03 октября 2025 11:27Мошенники заставили нижегородца украсть 3 млн рублей у деда
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных