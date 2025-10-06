Сотрудник одного из нижегородских вузов отдал мошенникам 14 млн рублей Происшествия

56-летний сотрудник одного из нижегородских вузов стал жертвой крупного мошенничества. Мужчина на протяжении двух недель находился под постоянным телефонным контролем злоумышленников и следовал их инструкциям, переводя свои деньги и кредитные средства на подконтрольные аферистам счета.

По данным пресс-службы ГУ МВД Росси в Нижегородской области, в начале сентября потерпевшему начали звонить неизвестные, представившиеся сотрудниками "Роскомнадзора" и силовых структур. Они сообщили, что от его имени якобы оформлена доверенность на распоряжение финансами. Чтобы отменить эти действия, мужчину убедили строго выполнять их указания.

Опасаясь потерять сбережения, заявитель перевел на так называемый "безопасный" счет более 11,2 млн рублей. Затем он оформил кредит на 3 млн рублей и по просьбе злоумышленников передал наличные неизвестной женщине, упаковав их в сумку.

Общий ущерб составил свыше 14 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Полиция Нижнего Новгорода призывает граждан проявлять осторожность при звонках от незнакомцев. Нельзя сообщать посторонним данные о банковских счетах и совершать переводы по их просьбам. При получении подозрительной информации о движении средств следует самостоятельно связаться с банком или обратиться за советом к близким.

Если вы или ваши знакомые столкнулись с подобными случаями, необходимо незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции.

