Мошенники заставили нижегородца украсть 3 млн рублей у деда

В Нижнем Новгороде 19-летний местный житель оказался втянут в преступную схему и лишил своего деда более 3 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Заявление о пропаже 3,25 млн рублей поступило в полицию от пенсионера. Деньги исчезли из домашнего сейфа. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила возможную причастность к случившемуся внука заявителя.

Полицейские выяснили, что молодой человек уже направляется на автомобиле во Владимирскую область. Благодаря переданной коллегам информации он был оперативно задержан.

Задержанный пояснил, что стал жертвой телефонных мошенников. В августе, устраиваясь на работу, он начал получать звонки от лиц, представившихся сотрудниками "Росфинмониторинга" и правоохранительных органов. Звонившие уверяли его, что личный кабинет на госуслугах взломан, а на его имя оформлена подозрительная операция.

Под предлогом проверки и "декларирования" средств неизвестные убедили парня достать деньги из сейфа дедушки и везти их во Владимир, где якобы должен был состояться осмотр купюр экспертами. Юноша был уверен, что таким образом избежит уголовной ответственности за несуществующее преступление, связанное с финансированием иностранного государства.

Встретиться с курьером молодой человек не успел — сотрудники полиции пресекли попытку передачи. Деньги в полном объеме изъяты и возвращены владельцу.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас правоохранители ищут организаторов схемы.

Сообщалось, что телефонные мошенники вынудили нижегородку отдать 10 млн рублей. 

