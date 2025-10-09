Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Культура и отдых

Реестр исторических домов Нижегородской области запустили на федеральном уровне

09 октября 2025 14:27 Культура и отдых
Реестр исторических домов Нижегородской области запустили на федеральном уровне

Фото: АНО "АСИРИС"

Специальный проект "Открытый реестр исторических зданий Нижегородской области" получил федеральный статус. Его инициаторами выступили АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" и федеральная платформа по работе с исторической недвижимостью "Дом вдали".

В ходе реализации проекта специалисты АСИРИС собрали актуальные сведения о свободных объектах исторической застройки городов и населённых пунктов региона, которые доступны для приобретения. Для каждого здания проведена фотофиксация и подготовлено описание его текущего состояния.

На сегодняшний день в реестре представлено 34 объекта с историей. Они расположены в Городце, Лукоянове, Лыскове, Павлове, Арзамасе, а также в Ардатовском, Гагинском, Борском, Спасском, Большемурашкинском и Пильнинском районах. Все здания свободны от прав третьих лиц и не используются. По каждому объекту размещена информация о его статусе и основных технических характеристиках. Потенциальный инвестор может запросить дополнительные данные в чат-боте (@domvdalybot). После этого специалисты проекта "Дом вдали" помогут оценить риски, раскрыть потенциал объекта и подобрать варианты его адаптации к современным функциям. Также предусмотрена юридическая и техническая консультационная поддержка, а инвесторы смогут рассчитывать на содействие со стороны правительства региона и АСИРИСа.

Гендиректор АСИРИСа Екатерина Крюнас отметила, что, попадая на главную страницу реестра, пользователи сразу ощущают желание посетить представленные города и сёла Нижегородской области. По её словам, красота и архитектурное разнообразие домов с историей вдохновляют на новые путешествия по знакомым местам.

Крюнас выразила надежду, что проект поможет оперативно находить новых владельцев, готовых бережно восстановить здания и превратить их в точки культурного притяжения. Она также подчеркнула, что проект "Дом вдали" обладает федеральным масштабом и опытом в реализации исторической недвижимости, поэтому благодаря сотрудничеству о нижегородских домах узнают инвесторы со всей страны.

Проект "Открытый реестр исторических зданий Нижегородской области" стал логическим продолжением работы АСИРИС по вовлечению исторических домов в экономический оборот региона через поиск инвесторов и ревитализацию объектов.

В настоящее время агентство курирует "Каталог объектов исторической недвижимости Нижегородской области", включающий 56 зданий в регионе и Нижнем Новгороде с различными охранными статусами и формами собственности, доступных для инвестиций. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде восстановят уникальные деревянные храмы и колокольни.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

