Обновленный Дом Эвениуса открылся в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Трехсвятском квартале Нижнего Новгорода после масштабной реставрации открылся Дом Эвениуса. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Здание принадлежало Николаю Эвениусу — представителю известной династии провизоров и внуку Георга Эвениуса, который в 1782 году основал первую аптеку в Нижнем Новгороде. Долгое время она оставалась единственным аптечным учреждением во всей Нижегородской губернии.

Обновленный Дом Эвениуса сочетает в себе музей, театр и кафе. На первом этаже теперь работает тематическое кафе, где подают специально созданные для проекта "лечебные помадки".

Второй этаж отведен под восстановленные интерьеры — кабинет, аптекарский склад и гостиную аптекаря. Посетители могут принять участие в театрализованных экскурсиях, которые сопровождаются чаепитиями и дегустациями. Гостей встречает сам "хозяин" дома.

"Было крайне важно получить душевное наполнение в виде иммерсивных спектаклей про историю дома. Это позволяет и погрузиться в атмосферу времени, и узнать больше о первой нижегородской династии провизоров", - отметил губернатор.

