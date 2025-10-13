Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Новости

Губернатор Глеб Никитин проверил качество ремонта в Вачской ЦРБ

13 октября 2025 18:42
Губернатор Глеб Никитин проверил качество ремонта в Вачской ЦРБ

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочей поездки в Вачский округ посетил центральную районную больницу 11 октября. Вместе с заместителем Андреем Чечериным и министром здравоохранения региона Галиной Михайловой он осмотрел детскую и взрослую поликлиники, а также приемное отделение детского стационара, проверив качество проведенных работ.

Главный врач Вачской ЦРБ Александр Шмелев сообщил, что в 2025 году на модернизацию учреждения почти 112 млн рублей направлены по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Основной объем средств пошел на ремонт двух ключевых корпусов больницы, параллельно в округе строятся и оснащаются новые фельдшерско-акушерские пункты, обновляется парк медицинского оборудования.

Среди закупок этого года – цифровой маммограф. Снимки с аппарата автоматически загружаются в единую базу медицинских изображений, после чего их оценивают врачи, а дополнительно – системы искусственного интеллекта. С начала года на новом оборудовании обследование прошли уже более 800 пациенток.

По оценке Глеба Никитина, обновление Вачской ЦРБ идет хорошими темпами. Он отметил, что доволен качеством работ, однако ремонт в стационаре продолжается: впереди модернизация терапевтического и хирургического отделений, а после завершения внутренних работ необходимо заняться благоустройством территории.

Губернатор также пообщался с коллективом и пациентами. Он напомнил, что в региональном здравоохранении идут важные изменения: центральные районные больницы включаются в состав межрайонных медицинских центров. По словам главы региона, такая реорганизация в первую очередь повышает доступность медицинской помощи.

За Вачской ЦРБ закреплено более 16 тысяч жителей, прием ведется по 22 врачебным специальностям. Дефицита узких специалистов нет, однако, как отметил Глеб Никитин, и медики, и пациенты ожидают создания Окского межрайонного медицинского центра.

"Как доктор с более чем 40-летним стажем могу заявить: создание межрайонных медицинских центров – это совершенно правильная инициатива! В районах с небольшой численностью населения, таких как наш или как Сосновский округ, почти все врачи-специалисты – в небольшом количестве. У нас, например, есть свой хирург, но что он будет делать, если к нему одномоментно поступит сразу несколько тяжелых пациентов? То, что на базе опорной Павловской больницы будут созданы, например, межрайонные хирургические койки, – это огромная перспектива! Все три муниципалитета смогут "подстраховывать" друг друга, при этом, самое главное, для людей станет намного доступнее помощь узких специалистов. Маршрутизацию отладим – этого бояться не стоит. И точно не должно быть страхов насчет рабочих мест – ни один медик без работы не останется", – сказал главврач Вачской ЦРБ.

Напомним, концепцию создания межрайонных медицинских центров разрабатывает министерство здравоохранения Нижегородской области. Инициатива призвана повысить доступность консультаций узких специалистов и специализированной высокотехнологичной помощи, а также сделать управление региональной системой здравоохранения более прозрачным и эффективным.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Глеб Никитин осмотрели нижегородский "Квартал здоровья". 

