Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 сентября 2025 07:00Два исторических дома на улице Почаинский овраг капитально отремонтируют
25 сентября 2025 19:20Нижегородских студентов предостерегли от подделки медсправок
25 сентября 2025 18:44Вспышка ОРВИ привела к закрытию пяти школ в Нижегородской области
25 сентября 2025 18:13Ветеран СВО: "Мы воюем за наших людей, за восстановление справедливости"
25 сентября 2025 17:34 120 кубометров мусора собрали участники экосубботника в борских лесах
25 сентября 2025 17:30В Госдуме призвали запретить участвовать в госзакупках фирмам, где есть мигранты
25 сентября 2025 17:22Реконструкцию улицы Лысогорской в Нижнем Новгороде завершат до октября
25 сентября 2025 17:19Люлин поручил депутатам быть в постоянном контакте с жителями и коммунальными службами по вопросам теплоснабжения
25 сентября 2025 17:15Психологическая сессия и сеанс иппотерапии: специальная программа для матерей, жен и детей погибших участников СВО
25 сентября 2025 17:06МегаФон подключит своим абонентам в Китае 12 часов бесплатного интернета
Общество

Два исторических дома на улице Почаинский овраг капитально отремонтируют

26 сентября 2025 07:00 Общество
Два исторических дома на улице Почаинский овраг капитально отремонтируют

Фото: "Яндекс Карты"

В Нижнем Новгороде капитально отремонтируют два многоквартирных дома №7 и №9, расположенных на улице Почаинский овраг. Об этом сообщается в ГИС ЕГРЗ.

Оба здания были построены в 1917 году и являются частью исторической застройки города. 

Проектная документация по каждому из объектов прошла негосударственную экспертизу. Положительные заключения выдало ООО "Сибстройэксперт" из Красноярска. Заказчиком работ выступает некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области". Подрядчиком по проектированию стала компания "Архитектурно-строительная мастерская "Поволжье-Центр".

Дом №7 — трехэтажное кирпичное здание с двумя подъездами и 12-ю квартирами. В доме №9 также три этажа, но один подъезд и десять квартир.

Капитальный ремонт домов проходит на фоне масштабного благоустройства всей территории Почаинского оврага. Проект работ презентовали еще в 2022 году. Сообщалось, что здесь появится террасный парк с зонами отдыха, амфитеатром, скейтпарком, велосипедными и пешеходными дорожками, а также смотровыми площадками и водными объектами. Работы начались в конце 2023 года и должны завершиться к 1 ноября 2025 года.

По последним данным, сейчас продолжается укрепление склонов оврага за счет строительства подпорных стен и нагельных полей, готовность этих работ превышает 75%. Также ведется строительство нового пешеходного моста вместо аварийного. Его готовность оценивается в 30%. Кроме того, более чем наполовину выполнены работы по строительству пешеходного тоннеля длиной 95 метров, который соединит две части оврага на улице Добролюбова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
капремонт Почаинский овраг экспертиза
Поделиться:
Новости по теме
01 августа 2025 10:49Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода
19 июня 2025 10:20Пешеходный мост через Почаинский овраг возведут к ноябрю
05 июня 2025 10:59Проект гостиницы возле усадьбы Рябининой в Нижнем Новгороде прошел экспертизу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных