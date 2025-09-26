Два исторических дома на улице Почаинский овраг капитально отремонтируют Общество

Фото: "Яндекс Карты"

В Нижнем Новгороде капитально отремонтируют два многоквартирных дома №7 и №9, расположенных на улице Почаинский овраг. Об этом сообщается в ГИС ЕГРЗ.

Оба здания были построены в 1917 году и являются частью исторической застройки города.

Проектная документация по каждому из объектов прошла негосударственную экспертизу. Положительные заключения выдало ООО "Сибстройэксперт" из Красноярска. Заказчиком работ выступает некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области". Подрядчиком по проектированию стала компания "Архитектурно-строительная мастерская "Поволжье-Центр".

Дом №7 — трехэтажное кирпичное здание с двумя подъездами и 12-ю квартирами. В доме №9 также три этажа, но один подъезд и десять квартир.

Капитальный ремонт домов проходит на фоне масштабного благоустройства всей территории Почаинского оврага. Проект работ презентовали еще в 2022 году. Сообщалось, что здесь появится террасный парк с зонами отдыха, амфитеатром, скейтпарком, велосипедными и пешеходными дорожками, а также смотровыми площадками и водными объектами. Работы начались в конце 2023 года и должны завершиться к 1 ноября 2025 года.

По последним данным, сейчас продолжается укрепление склонов оврага за счет строительства подпорных стен и нагельных полей, готовность этих работ превышает 75%. Также ведется строительство нового пешеходного моста вместо аварийного. Его готовность оценивается в 30%. Кроме того, более чем наполовину выполнены работы по строительству пешеходного тоннеля длиной 95 метров, который соединит две части оврага на улице Добролюбова.