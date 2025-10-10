Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2025 16:58Сроки создания террасного парка в Почаинском овраге скорректируют
10 октября 2025 16:35Нижегородский трамвай №8 приостановит движение в выходные
10 октября 2025 15:23В Госдуме призвали спасать пенсии от "усыхания" и инфляции
10 октября 2025 14:48Нижегородским приютам компенсируют расходы на аренду и ветпомощь
10 октября 2025 14:32Движение по объездной дороге на Родионова планируют открыть 7 ноября
10 октября 2025 14:11Участник СВО Александр Курицын встретился с нижегородскими школьниками
10 октября 2025 14:05Ольга Щетинина: "Нижегородская область признана лучшей в России при реализации проекта "Мои наставники"
10 октября 2025 13:51Новый медицинский кабинет при поддержке ЛУКОЙЛа
10 октября 2025 13:45Модульный диспетчерский пункт для водителей появился в Нижнем Новгороде
10 октября 2025 13:10Средняя скорость нижегородских автобусов составляет 21 км/час
Общество

Сроки создания террасного парка в Почаинском овраге скорректируют

10 октября 2025 16:58 Общество
Сроки создания террасного парка в Почаинском овраге скорректируют

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Сроки создания террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода скорректируют, следует из ответа ГУММиД на запрос НИА "Нижний Новгород".

Напомним, проект стартовал в конце 2023 года. По плану, парк должны были полностью обустроить к ноябрю 2025 года. Однако пока реализована лишь часть задуманного.

На данный момент строители завершили бетонирование пешеходного тоннеля под Лыковой дамбой и сейчас занимаются его гидроизоляцией. Параллельно ведутся работы по устройству фундамента будущего пешеходного моста и подпорных стен вдоль улицы Харитонова.

Также частично переустроен коллектор — участок от Малой Покровской до Лыковой дамбы уже готов, а дальше работы продолжаются в сторону улицы Почаинский овраг.  В самом овраге сейчас выравнивают склоны, закладывают основание амфитеатра и фундамент для будущей тяговой подстанции.

В ближайшее время на объекте собираются продолжить строительство лестниц на склонах, парапетов на улице Добролюбова, нагельных полей, а также тротуаров на улице Харитонова. Работы по тоннелю, мосту и амфитеатру тоже будут продолжены.

"В настоящий момент рассматривается вопрос внесения изменений в муниципальный контракт в части корректировки сроков выполнения работ", - сказали в муниципальном учреждении "ГУММиД".

Напомним, проект предполагает создание террасного парка с зонами отдыха, амфитеатром, скейтпарком, велосипедными и пешеходными дорожками, а также смотровыми площадками и водными объектами. В 2024-2025 годах на реализацию проекта выделили 1,82 млрд рублей. Общая стоимость объекта составляет 3,6 млрд рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Почаинский овраг Строительство
Поделиться:
Новости по теме
26 сентября 2025 07:00Два исторических дома на улице Почаинский овраг капитально отремонтируют
05 августа 2025 13:39Почти 100% конструкций нового моста привезли в Почаинский овраг
04 июля 2025 18:45Фундамент пешеходного моста через Почаинский овраг готов на 32%
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных