Сроки создания террасного парка в Почаинском овраге скорректируют Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Сроки создания террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода скорректируют, следует из ответа ГУММиД на запрос НИА "Нижний Новгород".

Напомним, проект стартовал в конце 2023 года. По плану, парк должны были полностью обустроить к ноябрю 2025 года. Однако пока реализована лишь часть задуманного.

На данный момент строители завершили бетонирование пешеходного тоннеля под Лыковой дамбой и сейчас занимаются его гидроизоляцией. Параллельно ведутся работы по устройству фундамента будущего пешеходного моста и подпорных стен вдоль улицы Харитонова.

Также частично переустроен коллектор — участок от Малой Покровской до Лыковой дамбы уже готов, а дальше работы продолжаются в сторону улицы Почаинский овраг. В самом овраге сейчас выравнивают склоны, закладывают основание амфитеатра и фундамент для будущей тяговой подстанции.

В ближайшее время на объекте собираются продолжить строительство лестниц на склонах, парапетов на улице Добролюбова, нагельных полей, а также тротуаров на улице Харитонова. Работы по тоннелю, мосту и амфитеатру тоже будут продолжены.

"В настоящий момент рассматривается вопрос внесения изменений в муниципальный контракт в части корректировки сроков выполнения работ", - сказали в муниципальном учреждении "ГУММиД".

Напомним, проект предполагает создание террасного парка с зонами отдыха, амфитеатром, скейтпарком, велосипедными и пешеходными дорожками, а также смотровыми площадками и водными объектами. В 2024-2025 годах на реализацию проекта выделили 1,82 млрд рублей. Общая стоимость объекта составляет 3,6 млрд рублей.