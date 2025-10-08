Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Подрядчик начал подготовку к возведению дома для переселенцев в Молитовке

08 октября 2025 11:14 Общество
Подрядчик начал подготовку к возведению дома для переселенцев в Молитовке

В Нижнем Новгороде определена компания, которая займётся возведением нового жилого дома для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Молитовка. Согласно информации, размещённой на портале государственных закупок, победителем электронного аукциона стало ООО "Вира".

Стоимость контракта, который был подписан 6 октября 2025 года, составляет 635 млн рублей. Новый многоквартирный дом планируется построить в Ленинском районе на улице Голубева. Согласно условиям договора, объект должен быть полностью сдан в эксплуатацию не позднее 30 октября 2027 года.

Сначала подрядчику предстоит завершить проектные работы — эта стадия должна быть окончена к середине 2026 года. После этого, во второй половине лета, начнётся непосредственное строительство.

Многоквартирный дом возведут в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Источниками финансирования станут бюджет города и субсидии областного бюджета за 2026 и 2027 годы.

Ранее сообщалось, что в Молитовке также планируется строительство дополнительного корпуса школы №106. 

По данным на сентябрь 2025 года более 700 человек в Нижнем Новгороде переехали из аварийного жилья в новые квартиры.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Ветхий фонд Госзакупки Строительство
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных