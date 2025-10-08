Подрядчик начал подготовку к возведению дома для переселенцев в Молитовке

В Нижнем Новгороде определена компания, которая займётся возведением нового жилого дома для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Молитовка. Согласно информации, размещённой на портале государственных закупок, победителем электронного аукциона стало ООО "Вира".
Стоимость контракта, который был подписан 6 октября 2025 года, составляет 635 млн рублей. Новый многоквартирный дом планируется построить в Ленинском районе на улице Голубева. Согласно условиям договора, объект должен быть полностью сдан в эксплуатацию не позднее 30 октября 2027 года.
Сначала подрядчику предстоит завершить проектные работы — эта стадия должна быть окончена к середине 2026 года. После этого, во второй половине лета, начнётся непосредственное строительство.
Многоквартирный дом возведут в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Источниками финансирования станут бюджет города и субсидии областного бюджета за 2026 и 2027 годы.
Ранее сообщалось, что в Молитовке также планируется строительство дополнительного корпуса школы №106.
По данным на сентябрь 2025 года более 700 человек в Нижнем Новгороде переехали из аварийного жилья в новые квартиры.
