Подрядчик начал подготовку к возведению дома для переселенцев в Молитовке Общество

В Нижнем Новгороде определена компания, которая займётся возведением нового жилого дома для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Молитовка. Согласно информации, размещённой на портале государственных закупок, победителем электронного аукциона стало ООО "Вира".

Стоимость контракта, который был подписан 6 октября 2025 года, составляет 635 млн рублей. Новый многоквартирный дом планируется построить в Ленинском районе на улице Голубева. Согласно условиям договора, объект должен быть полностью сдан в эксплуатацию не позднее 30 октября 2027 года.

Сначала подрядчику предстоит завершить проектные работы — эта стадия должна быть окончена к середине 2026 года. После этого, во второй половине лета, начнётся непосредственное строительство.

Многоквартирный дом возведут в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Источниками финансирования станут бюджет города и субсидии областного бюджета за 2026 и 2027 годы.

Ранее сообщалось, что в Молитовке также планируется строительство дополнительного корпуса школы №106.

По данным на сентябрь 2025 года более 700 человек в Нижнем Новгороде переехали из аварийного жилья в новые квартиры.