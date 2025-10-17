Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество
17 октября 2025 10:48Более 30 медиков трудоустроились в Починковскую ЦРБ по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер"
17 октября 2025 10:47"Ростелеком" объединил 27 российских аэропортов в виртуальную частную сеть
17 октября 2025 10:41Контроль за школьными пищеблоками усилят в Арзамасе после вспышки норовируса
17 октября 2025 10:29Систему теплоснабжения Дзержинска проверят безопасным красителем
17 октября 2025 10:20Стоимость проезда в пригородных автобусах изменится в Городецком округе
17 октября 2025 10:03Дополнительный набор учащихся на учебный год 2025-2026 объявили в "Школе 800"
17 октября 2025 09:47Около 40% дорог в Кстовском районе не соответствуют нормативам
17 октября 2025 09:38Вадим Булавинов: "Школьные музеи очень сильно влияют на формирование чувства патриотизма у ребят"
17 октября 2025 09:33Норовирус стал причиной вспышки заболеваемости в школе "Созвездие"
17 октября 2025 09:13Нижегородский аэропорт снова прекращал работу из-за угрозы атаки БПЛА
Общество

Около 40% дорог в Кстовском районе не соответствуют нормативам

17 октября 2025 09:47 Общество
Около 40% дорог в Кстовском районе не соответствуют нормативам

Общая протяженность улично-дорожной сети Кстовского района составляется почти 1000 км. Из них около 40% не соответствуют нормативам, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

"Начали системную оценку состояния дорог и благоустройства в Кстове, чтобы привести их к нижегородским стандартам. Работу в этом году уже привели в порядок более 13 км", - проинформировал градоначальник. 

Также уже формируется план ремонта на 2026 год и далее. При его составлении учитываются обращения жителей, маршруты общественного транспорта и расположение соцобъектов. 

По словам Шалабаева, в обозримом будущем планируется отремонтировать улицу 40 лет Октября, дороги НПЗ Волжский, а также привести в нормативное состояние Театральную, Школьную, Чванова, Нижегородскую, Советскую, Зеленую, Кстовскую улицы и улицу Чванова. Еще надлежит провести ремонт дорог в населенных пунктах района. 

"По результатам профессиональной оценки список будем дополнять", - добавил мэр Нижнего Новгорода. 

Ранее сообщалось, что на капремонт дорог в Кстовском районе направят около 380 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных