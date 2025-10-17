Около 40% дорог в Кстовском районе не соответствуют нормативам Общество

Общая протяженность улично-дорожной сети Кстовского района составляется почти 1000 км. Из них около 40% не соответствуют нормативам, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

"Начали системную оценку состояния дорог и благоустройства в Кстове, чтобы привести их к нижегородским стандартам. Работу в этом году уже привели в порядок более 13 км", - проинформировал градоначальник.

Также уже формируется план ремонта на 2026 год и далее. При его составлении учитываются обращения жителей, маршруты общественного транспорта и расположение соцобъектов.

По словам Шалабаева, в обозримом будущем планируется отремонтировать улицу 40 лет Октября, дороги НПЗ Волжский, а также привести в нормативное состояние Театральную, Школьную, Чванова, Нижегородскую, Советскую, Зеленую, Кстовскую улицы и улицу Чванова. Еще надлежит провести ремонт дорог в населенных пунктах района.

"По результатам профессиональной оценки список будем дополнять", - добавил мэр Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что на капремонт дорог в Кстовском районе направят около 380 млн рублей.