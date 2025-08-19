Дороги к школам и детсадам активно ремонтируют в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде продолжается обновление дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Приоритет в этом году отдан участкам, ведущим к образовательным учреждениям — школам, детским садам и спортивным секциям. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской мэрии.
По данным департамента транспорта и автодорог городской администрации, работы уже идут на ряде ключевых маршрутов. На проспекте Гагарина завершается ремонт 7,5 км дорожного полотна. Здесь находятся школа №135 и детские сады №3 и №235.
На проспекте Ленина дорожное покрытие уже полностью обновлено. Кроме того, на участке от улицы Дружаева до улицы Новикова-Прибоя появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Это улучшит транспортную доступность школы №62, а также детсадов №151 и №410.
На улице Решетниковской, рядом с лицеем №40, завершена укладка асфальта и нанесена дорожная разметка.
На улице Карла Маркса, где расположены школа №176 и детские сады №305 и №46, работы продолжаются. Сейчас готовность объекта оценивается в 25%. Подрядная организация уже заменила бордюры, благоустроила тротуары и установила остановочный павильон у школы. В ближайшее время начнется ремонт проезжей части.
Всего в этом сезоне дорожный ремонт напрямую затронет более десяти образовательных учреждений. При этом обновленные дороги улучшат доступ и к другим объектам — в том числе спортивным школам и секциям.
Цель нацпроекта — формирование комфортной и безопасной городской среды для детей, родителей и педагогов.
Ранее сообщалось, что почти 911 миллионов рублей выделено в 2025 году на ремонт дорог по нацпроекту в Нижнем Новгороде.
