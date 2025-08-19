Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 августа 2025 14:00  [1] Дороги к школам и детсадам активно ремонтируют в Нижнем Новгороде
26 августа 2025 13:45  [59] Амурский тигр обживается в новом вольере нижегородского "Лимпопо"
26 августа 2025 13:36  [60] Минздрав предложил сделать целевыми все бюджетные места в медицинских вузах
26 августа 2025 13:12  [109] Семь нижегородских лицеев вошли в рейтинг лучших школ России
26 августа 2025 12:50  [116] Нижегородская медсестра отсудила у работодателя 150 тысяч рублей
26 августа 2025 12:08  [141] Суд обязал вернуть государству часть берега в Чкаловске
26 августа 2025 11:42  [163] "Здоровая нация" и социальные участковые запускают новую волну фестивалей "Улицы спорта"
26 августа 2025 11:32  [155] Евгений Люлин призвал защитить учителей от давления учеников и родителей
26 августа 2025 10:59  [168] Маршрут нижегородского электробуса Э-6 продлят до Верхних Печер
26 августа 2025 10:45  [147] В Нижегородской области завершился цикл проектных мастерских губернаторского проекта "Вам решать!"
Общество

Дороги к школам и детсадам активно ремонтируют в Нижнем Новгороде

26 августа 2025 14:00  [1] Общество
Дороги к школам и детсадам активно ремонтируют в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается обновление дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Приоритет в этом году отдан участкам, ведущим к образовательным учреждениям — школам, детским садам и спортивным секциям. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской мэрии.

По данным департамента транспорта и автодорог городской администрации, работы уже идут на ряде ключевых маршрутов. На проспекте Гагарина завершается ремонт 7,5 км дорожного полотна. Здесь находятся школа №135 и детские сады №3 и №235.

На проспекте Ленина дорожное покрытие уже полностью обновлено. Кроме того, на участке от улицы Дружаева до улицы Новикова-Прибоя появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Это улучшит транспортную доступность школы №62, а также детсадов №151 и №410.

На улице Решетниковской, рядом с лицеем №40, завершена укладка асфальта и нанесена дорожная разметка.

На улице Карла Маркса, где расположены школа №176 и детские сады №305 и №46, работы продолжаются. Сейчас готовность объекта оценивается в 25%. Подрядная организация уже заменила бордюры, благоустроила тротуары и установила остановочный павильон у школы. В ближайшее время начнется ремонт проезжей части.

Всего в этом сезоне дорожный ремонт напрямую затронет более десяти образовательных учреждений. При этом обновленные дороги улучшат доступ и к другим объектам — в том числе спортивным школам и секциям.

Цель нацпроекта — формирование комфортной и безопасной городской среды для детей, родителей и педагогов.

Ранее сообщалось, что почти 911 миллионов рублей выделено в 2025 году на ремонт дорог по нацпроекту в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Нацпроект Ремонт дорог
Поделиться:
Новости по теме
25 августа 2025 11:49  [518] Реконструкцию Ильинской улицы начнут после замены трамвайных путей
14 августа 2025 21:02  [657] Завершился ремонт дороги к селу Матюшево в Сосновском округе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
15 июля 2025 08:00  [1002] Почти 180 км дорог около М-12 восстановят в Нижегородской области до конца года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных