Ремонт дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Нижегородской области выполнен более чем на 77%

Более чем на 77% процентов выполнены работы в рамках ремонтной кампании по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Нижегородской области. В нормативное состояние с начала ремонтной кампании 2025 года приведено 501,7 км. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.
76 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 426,7 км уже приняты госкомиссией.
В рамках проекта основные работы ведутся на объектах, имеющих высокую социальную и экономическую значимость для жителей области. Введены в эксплуатацию участки дорог с высоким трафиком: Владимир-Муром-Арзамас протяженностью более 13 км в Ардатовском округе, Выездное-Дивеево-Сатис протяженностью 23 км в Дивеевском округе и Сергач-Гагино протяженностью около 14 км в Сергачском округе.
ГУАД ведет постоянный оперативный контроль за ходом и качеством производимых работ. Строгое соблюдение технологических стандартов и требований безопасности является приоритетом для всех подрядных организаций.
Всего в Нижегородской области в этом году запланирован ремонт 104 участков дорог общей протяженностью 644,840 км. Стоимость контрактов составила 13,2 млрд рублей.
Напомним, что ремонт автомобильных дорог в Нижегородской области проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.
