СК и прокуратура начали проверки из-за столкновения двух поездов в Сергаче

17 октября 2025 21:16
СК и прокуратура начали проверки из-за столкновения двух поездов в Сергаче

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

СК и прокуратура организовали проверки из-за столкновения грузового поезда и укладочного крана в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службах Центрального МСУТ СК РФ и Приволжской транспортной прокуратуры соответственно. 

Напомним, инцидент произошел вечером 17 октября на станции Сергач. В результате с рельсов сошли четыре полувагона грузового поезда. Никто не пострадал, однако некоторые пригородные поезда слегка задерживаются. 

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники Нижегородской транспортной прокуратуры, а также следователи СК на транспорте. 

Сейчас на месте ЧП проводятся восстановительные работы.

поезда Прокуратура СК
