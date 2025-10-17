Два поезда столкнулись в Нижегородской области

Грузовой и хозяйственный поезда столкнулись на станции Сергач в Нижегородской области. По данным пресс-службы ГЖД, инцидент произошел в 17:39 17 октября.
После столкновения с рельсов сошли несколько пустых вагонов грузового поезда.
Движение поездов не прервано, однако имеются незначительные задержки пригородных поездов.
Обошлось без пострадавших. Ущерба экологии также нет.
"Для координации работ по ликвидации последствий создан оперативный штаб", - добавили представили ГЖД.
Причины случившегося предстоит выяснить.
