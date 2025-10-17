Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Происшествия

Два поезда столкнулись в Нижегородской области

17 октября 2025 20:43 Происшествия
Два поезда столкнулись в Нижегородской области

Грузовой и хозяйственный поезда столкнулись на станции Сергач в Нижегородской области. По данным пресс-службы ГЖД, инцидент произошел в 17:39 17 октября. 

После столкновения с рельсов сошли несколько пустых вагонов грузового поезда. 

Движение поездов не прервано, однако имеются незначительные задержки пригородных поездов. 

Обошлось без пострадавших. Ущерба экологии также нет. 

"Для координации работ по ликвидации последствий  создан оперативный штаб", - добавили представили ГЖД. 

Причины случившегося предстоит выяснить.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД поезда Сергач
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
