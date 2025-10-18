Здание бывшего ремесленного училища в Арзамасе ищет нового владельца Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В самом сердце Арзамаса, рядом с парком имени Гайдара и Соборной площадью, выставили на продажу здание бывшего ремесленного училища. Это не просто старинное строение, а настоящий памятник архитектуры конца XIX века и часть исторического ансамбля "Школа ремесленных учеников". Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале, здание может стать гостиницей, рестораном, образовательным или творческим пространством.

"Вдохнуть в него новую жизнь будущему собственнику поможет программа, разработанная ДОМ.РФ совместно с Минкультуры России. Для восстановления здания можно будет привлечь льготное финансирование по ставке всего лишь 4% годовых! Нижегородская область стала одним из пилотных регионов по реализации проекта. Такой шанс - это настоящий подарок для наших инвесторов", - отметил глава региона.

Губернатор также напомнил, что здание находится на туристическом маршруте, и с каждым годом Арзамас как духовный и культурный центр привлекает всё больше гостей.

Здание ремесленного училища было построено в стиле эклектики в конце XIX века. В нём располагались учебные классы, библиотека, физический кабинет, мастерские и жилые помещения для преподавателей. Позже добавились кузница, литейная и деревообрабатывающая мастерские. После революции здесь разместился техникум.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 октября, а сами торги пройдут 29 октября.

Ранее сообщалось, что три нижегородских ОКН повторно выставили на торги.