Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 октября 2025 14:05Нижегородцам рассказали, как утилизировать старую технику
18 октября 2025 13:21Здание бывшего ремесленного училища в Арзамасе ищет нового владельца
18 октября 2025 11:15Нижегородский трамвай №8 приостановит движение 18 и 19 октября
18 октября 2025 10:31Глеб Никитин и Денис Буцаев обсудили нижегородские экологические проекты
18 октября 2025 09:07Часть Большой Печерской перекрыли для переустройства инженерных сетей
18 октября 2025 07:49План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту имени Чкалова
17 октября 2025 19:00Суд обязал МВД уволить нижегородского полицейского за утрату доверия
17 октября 2025 18:38На месте будущей канатки через Оку начали рыть котлован
17 октября 2025 18:16Почти 4 тысячи кружков для детей открыли в Подмосковье в 2025 году
17 октября 2025 18:10Автоматизированный пункт приема привозных стоков построят в Канавинском районе
Общество

Здание бывшего ремесленного училища в Арзамасе ищет нового владельца

18 октября 2025 13:21 Общество
Здание бывшего ремесленного училища в Арзамасе ищет нового владельца

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В самом сердце Арзамаса, рядом с парком имени Гайдара и Соборной площадью, выставили на продажу здание бывшего ремесленного училища. Это не просто старинное строение, а настоящий памятник архитектуры конца XIX века и часть исторического ансамбля "Школа ремесленных учеников". Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале, здание может стать гостиницей, рестораном, образовательным или творческим пространством. 

"Вдохнуть в него новую жизнь будущему собственнику поможет программа, разработанная ДОМ.РФ совместно с Минкультуры России. Для восстановления здания можно будет привлечь льготное финансирование по ставке всего лишь 4% годовых! Нижегородская область стала одним из пилотных регионов по реализации проекта. Такой шанс - это настоящий подарок для наших инвесторов", - отметил глава региона. 

Губернатор также напомнил, что здание находится на туристическом маршруте, и с каждым годом Арзамас как духовный и культурный центр привлекает всё больше гостей.

Здание ремесленного училища было построено в стиле эклектики в конце XIX века. В нём располагались учебные классы, библиотека, физический кабинет, мастерские и жилые помещения для преподавателей. Позже добавились кузница, литейная и деревообрабатывающая мастерские. После революции здесь разместился техникум.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 октября, а сами торги пройдут 29 октября.

Ранее сообщалось, что три нижегородских ОКН повторно выставили на торги.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас ОКН торги
Поделиться:
Новости по теме
17 октября 2025 08:00Реставрация общежития-ОКН в центре Нижнего Новгорода получила одобрение
11 октября 2025 20:39Шуховскую башню открыли в Выксе после реставрации
08 октября 2025 17:57Дом Грибкова на Верхневолжской набережной отреставрируют к 2028 году
04 октября 2025 10:55Обновленный Дом Эвениуса открылся в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных