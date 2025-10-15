Три ОКН в Нижегородской области повторно выставлены на торги Культура и отдых

Фото: Российский аукционный дом

В Нижегородской области повторно объявлены торги по продаже трех объектов культурного наследия регионального значения. Извещения опубликованы на сайте регионального минимущества.

Первый лот — "Дом купца Башкирова" в Городце. Построенное в 1907 году здание площадью более 2 тысячи кв. метров ранее использовалось как Дом культуры судоверфи. Сейчас оно признано нежилым и находится в неудовлетворительном состоянии. Вместе с ним на торги выставлен земельный участок площадью 1809 кв. метров, предназначенный под здание развлекательного центра.

Начальная цена лота составляет 12,7 млн рублей. Аукцион пройдет 21 ноября 2025 года, заявки принимаются до 17 ноября. Размер задатка — 2,6 млн рублей, шаг аукциона — 50 тысяч рублей. Предыдущие торги, прошедшие в сентябре, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Второй объект — усадьба Оболенских, расположенная в поселке Красная Горка Воротынского района. На торги выставлены незавершенное нежилое здание площадью 414,2 кв. метра и земельный участок 1,33 га. Усадьба была изъята у прежнего владельца по решению суда за неудовлетворительное состояние и несоблюдение требований по сохранности.

Начальная стоимость лота — 1,4 млн рублей. Заявки на участие в аукционе также принимаются до 17 ноября 2025 года. Аукцион состоится 21 ноября. Шаг торгов — 50 тысяч рублей, задаток — 278,4 тысячи рублей.

Третьим лотом стала усадьба XIX века в селе Курмыш Пильнинского округа. Это одноэтажное здание площадью 232,9 кв. метра, ранее использовавшееся как магазин. Объект включен в реестр культурного наследия под наименованием "Главный дом" и находится в неудовлетворительном состоянии. Стартовая цена объекта всего 1 рубль. При этом кадастровая стоимость здания превышает 1,37 млн рублей. Шаг конкурса составит 68,3 тысячи рублей. Прием заявок открыт до 19 декабря 2025 года. Итоги конкурса подведут 26 декабря. Отметим, что ее пытаются продать уже в шестой раз. На прежние торги не поступило ни одной заявки.

