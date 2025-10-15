Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
15 октября 2025 16:31Три ОКН в Нижегородской области повторно выставлены на торги
15 октября 2025 14:24Нижегородцы выделили "Героя нашего времени" среди книг Лермонтова
15 октября 2025 00:26Модный показ от маркетплейса прошел на Нижегородской ярмарке — видео
14 октября 2025 22:18Марк Эйдельштейн: "Люблю все нижегородское!"
14 октября 2025 12:23Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе "Говорим о Победе"
14 октября 2025 10:58Нижегородские депутаты предложили оцифровать все городские памятники
14 октября 2025 10:41Кто умеет обращаться с деньгами в русской классике, а кто — нет
13 октября 2025 17:33Закончились съемки фильма "Бо-Бо" с сыном Евгения Цыганова
13 октября 2025 16:47Нижегородская область будет субсидировать отделение Союза писателей
13 октября 2025 14:14Звания для артистов и деятелей культуры утвердят в Нижегородской области
Культура и отдых

Три ОКН в Нижегородской области повторно выставлены на торги

15 октября 2025 16:31 Культура и отдых
Три ОКН в Нижегородской области повторно выставлены на торги

Фото: Российский аукционный дом

В Нижегородской области повторно объявлены торги по продаже трех объектов культурного наследия регионального значения. Извещения опубликованы на сайте регионального минимущества. 

Первый лот — "Дом купца Башкирова" в Городце. Построенное в 1907 году здание площадью более 2 тысячи кв. метров ранее использовалось как Дом культуры судоверфи. Сейчас оно признано нежилым и находится в неудовлетворительном состоянии. Вместе с ним на торги выставлен земельный участок площадью 1809 кв. метров, предназначенный под здание развлекательного центра.

Начальная цена лота составляет 12,7 млн рублей. Аукцион пройдет 21 ноября 2025 года, заявки принимаются до 17 ноября. Размер задатка — 2,6 млн рублей, шаг аукциона — 50 тысяч рублей. Предыдущие торги, прошедшие в сентябре, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Второй объект — усадьба Оболенских, расположенная в поселке Красная Горка Воротынского района. На торги выставлены незавершенное нежилое здание площадью 414,2 кв. метра и земельный участок 1,33 га. Усадьба была изъята у прежнего владельца по решению суда за неудовлетворительное состояние и несоблюдение требований по сохранности.

Начальная стоимость лота — 1,4 млн рублей. Заявки на участие в аукционе также принимаются до 17 ноября 2025 года. Аукцион состоится 21 ноября. Шаг торгов — 50 тысяч рублей, задаток — 278,4 тысячи рублей.

Третьим лотом стала усадьба XIX века в селе Курмыш Пильнинского округа. Это одноэтажное здание площадью 232,9 кв. метра, ранее использовавшееся как магазин. Объект включен в реестр культурного наследия под наименованием "Главный дом" и находится в неудовлетворительном состоянии. Стартовая цена объекта всего 1 рубль. При этом кадастровая стоимость здания превышает 1,37 млн рублей. Шаг конкурса составит 68,3 тысячи рублей. Прием заявок открыт до 19 декабря 2025 года. Итоги конкурса подведут 26 декабря. Отметим, что ее пытаются продать уже в шестой раз. На прежние торги не поступило ни одной заявки.  

Ранее стало известно, что нижегородская мэрия выставит на торги здание на Большой Покровской, 37а.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аукцион ОКН торги
Поделиться:
Новости по теме
09 октября 2025 15:31Несколько земельных участков вблизи Нижнего Новгорода выставили на торги
16 сентября 2025 18:37Арестованный коттедж Дмитрия Аржанова сняли с торгов
20 августа 2025 18:15Нижегородский ресторан "Робинзон" продали почти за 62 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных