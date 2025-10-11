Шуховскую башню открыли в Выксе после реставрации Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Шуховскую башню открыли в Выксе после переноса с промышленной территории в "Шухов-парк". Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на мероприятии.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, проект перемещения башни является уникальным в новейшей истории. Такого никто не делал.

Глава региона отметил, что помимо технических вопросов, возникали и другие сложности. В частности, так как башня является объектом культурного значения федерального значения, требовалось согласование проекта переноса с государственными ведомствами.

Высота башни составляет 38,8 метра, она была построена в 1933-1934 годах.

Как отметила куратор "Шухов-парка" Елизавета Лихачёва отметила, что после переноса башня сохранила 95% оригинальных конструкций, и не было просверлено ни одного нового отверстия.

Гендиректор ОМК Анатолий Седых признался, что впервые мысль о переносе появилась ещё около 20 лет назад.

"Сам по себе проект занял семь лет (из них фактический перенос - около года). Было решено много проблем и задач. Многие эксперты не были уверены в успехе, но мы взяли эту ответственность", - сказал он.

Напомним, что в Нижегородской области сохранились четыре из девяти сконструированных Шуховым башен.