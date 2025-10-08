Дом Грибкова на Верхневолжской набережной отреставрируют к 2028 году Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде к октябрю 2028 года планируют завершить реставрацию памятника архитектуры начала XX века. Соответствующий приказ был утвержден в конце сентября и опубликован на сайте регионального управления по охране культурного наследия.

Дом И.М. Грибкова находится на Верхневолжской набережной, 21. Это двухэтажный дом с цоколем, построенный в стиле эклектики с элементами модерна. Его легко узнать по эркеру с большим окном, декоративным башенкам на аттиках и резным дверям, оформленным в веерообразном стиле.

До апреля 2027 года собственник должен подготовить проект по сохранению здания. После этого у него будет еще полтора года, чтобы получить разрешение на работы, провести реставрацию и благоустроить прилегающую территорию. Все работы должны быть завершены к октябрю 2028 года.

Реставрация коснется не только Дома Грибкова, но расположенной рядом Больницы Красного Креста, построенной в 1910-1911 годах на средства купца Митрофана Рукавишникова. В XX веке больница выкупила дом, и он стал частью госпитального комплекса.

Для реставрации Больницы также потребуется задание на подготовку проекта. Дедлайн остается тем же.

