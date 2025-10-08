Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Последние новости рубрики Общество
08 октября 2025 18:04Более 700 нижегородцев старшего возраста присоединилось к ежегодному празднику в честь Международного дня пожилого человека
08 октября 2025 17:57Дом Грибкова на Верхневолжской набережной отреставрируют к 2028 году
08 октября 2025 17:54Набор на участие в проекте "Лидеры Нижегородской области. Трек "Москва" стартовал в столице Приволжья
08 октября 2025 17:46Люлин инициировал подготовку предложений по развитию комплексной застройки территорий с учетом опыта Кирова
08 октября 2025 17:11Как нижегородцам попасть в элитное подразделение Минобороны РФ
08 октября 2025 16:4982 гаража снесут для реконструкции тоннелей Ржавки в Нижнем Новгороде
08 октября 2025 16:24Нижегородская область присоединилась к Всероссийскому агродиктанту
08 октября 2025 16:19Вагоны "Буревестника" подтвердили сертификат соответствия Таможенного союза
08 октября 2025 16:00Общественные слушания по модернизации полигона ТБО начались в Балахне
08 октября 2025 15:43Нижегородская станция аэрации снова получила предостережение из-за вони
Общество

Дом Грибкова на Верхневолжской набережной отреставрируют к 2028 году

08 октября 2025 17:57 Общество
Дом Грибкова на Верхневолжской набережной отреставрируют к 2028 году

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде к октябрю 2028 года планируют завершить реставрацию памятника архитектуры начала XX века. Соответствующий приказ был утвержден в конце сентября и опубликован на сайте регионального управления по охране культурного наследия.

Дом И.М. Грибкова находится на Верхневолжской набережной, 21. Это двухэтажный дом с цоколем, построенный в стиле эклектики с элементами модерна. Его легко узнать по эркеру с большим окном, декоративным башенкам на аттиках и резным дверям, оформленным в веерообразном стиле.

До апреля 2027 года собственник должен подготовить проект по сохранению здания. После этого у него будет еще полтора года, чтобы получить разрешение на работы, провести реставрацию и благоустроить прилегающую территорию. Все работы должны быть завершены к октябрю 2028 года.

Реставрация коснется не только Дома Грибкова, но расположенной рядом Больницы Красного Креста, построенной в 1910-1911 годах на средства купца Митрофана Рукавишникова. В XX веке больница выкупила дом, и он стал частью госпитального комплекса.

Для реставрации Больницы также потребуется задание на подготовку проекта. Дедлайн остается тем же.

Ранее сообщалось, что почти 3 млн рублей выделили на реставрацию музейных экспонатов из коллекции Литературного музея Горького.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ОКН Реставрация
