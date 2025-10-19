Чихуахуа и шотландских прямоухих кошек нижегородцы выбирают чаще других пород

Фото:
Жители Нижегородской области в 2025 году чаще всего выбирали для покупки собак породы чихуахуа и кошек породы шотландская прямоухая. Об этом порталу "Живем в Нижнем" сообщили в пресс-службе онлайн-платформы для размещения объявлений.
Среди кошек лидерами по числу продаж стали шотландские прямоухие — они составили 13% от общего количества проданных кошачьих. На втором месте оказались мейн-куны с долей 11%, а замкнули тройку британские длинношёрстные (5%). Также востребованными остаются бенгальские и ориентальные породы (по 4%).
Отдельно отмечается рост интереса к ориентальным кошкам — за последние два года их продажи более чем удвоились.
Среди собак первое место по популярности заняли чихуахуа (12%). Немного уступили им померанские шпицы (11%), за ними следуют йоркширские терьеры (6%), кавалер-кинг-чарльз-спаниели (4%) и немецкие овчарки (3%).
Наибольшую положительную динамику показали кавалер-кинг-чарльз-спаниели: за два года их доля в продажах выросла с 2,8% до 3,9%.
Ранее сообщалось, что новоселье с кошки начинает половина россиян.
