Общество

Чихуахуа и шотландских прямоухих кошек нижегородцы выбирают чаще других пород

19 октября 2025 13:44
Чихуахуа и шотландских прямоухих кошек нижегородцы выбирают чаще других пород

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области в 2025 году чаще всего выбирали для покупки собак породы чихуахуа и кошек породы шотландская прямоухая. Об этом порталу "Живем в Нижнем" сообщили в пресс-службе онлайн-платформы для размещения объявлений.

Среди кошек лидерами по числу продаж стали шотландские прямоухие — они составили 13% от общего количества проданных кошачьих. На втором месте оказались мейн-куны с долей 11%, а замкнули тройку британские длинношёрстные (5%). Также востребованными остаются бенгальские и ориентальные породы (по 4%).

Отдельно отмечается рост интереса к ориентальным кошкам — за последние два года их продажи более чем удвоились.

Среди собак первое место по популярности заняли чихуахуа (12%). Немного уступили им померанские шпицы (11%), за ними следуют йоркширские терьеры (6%), кавалер-кинг-чарльз-спаниели (4%) и немецкие овчарки (3%).

Наибольшую положительную динамику показали кавалер-кинг-чарльз-спаниели: за два года их доля в продажах выросла с 2,8% до 3,9%.

Ранее сообщалось, что новоселье с кошки начинает половина россиян.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных