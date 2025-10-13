Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Четыре овчарки в отставке ищут новый дом в Нижегородской области

13 октября 2025 19:57 Общество
Четыре овчарки в отставке ищут новый дом в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Кинологи ГУФСИН России по Нижегородской области готовы бесплатно отдать в хорошие руки четверых своих бывших служебных собак. Четвероногие напарники отслужили положенный срок и теперь заслуженно отправляются на покой в силу возраста.

Все собаки прошли специальную подготовку, участвовали в охране объектов и патрульно-розыскной службе. У них есть ветеринарные паспорта, они социализированы и хорошо воспитаны. При необходимости новые хозяева смогут получить рекомендации от кинологов.

Немецкая овчарка по кличке Хан родился в 2015 году. У него чепрачный окрас и длинная шерсть. Хан — спокойный, дружелюбный и уравновешенный пёс. Он контактный, не проявляет агрессии к людям и хорошо ладит с другими собаками. Физически развит, в меру активен и неприхотлив в питании.

Бельгийская овчарка малинуа по имени Жуль родился в 2016 году. У него рыжий окрас с черной маской. Особенность Жуля — он не видит на один глаз, но это не мешает ему быть активным и добрым. Жуль контактный, неагрессивен, с другими собаками ведет себя спокойно.

Немецкая овчарка по кличке Лондон появился на свет в 2018 году. У него крепкое телосложение и черный окрас. Лондон общительный, не проявляет агрессии к людям, но среди других собак может вести себя доминантно. К кошкам относится равнодушно, в еде непривередлив.

Еще одна немецкая овчарка, Пантера, родилась в 2018 году, имеет черный окрас и активный характер. Пантера дружелюбна с людьми и другими собаками, но к кошкам относится агрессивно. Она подвижная, игривая и очень привязана к месту, где живёт.

Если вы хотите подарить одному из этих опытных и преданных псов новый дом — звоните: 8 952 462 48 19 (Нина Павловна).

Ранее сообщалось, что пять приютских кошек нашли хозяев на выставке "Зоомир" (0+) на Нижегородской ярмарке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Животные Собаки ФСИН
