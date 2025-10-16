Верховный суд разрешил конфисковывать авто за повторное вождение в пьяном виде Общество

Верховный суд РФ разрешил конфисковывать автомобили у водителей, неоднократно пойманных за вождением в нетрезвом виде. Решение было вынесено после рассмотрения дела водителя, дважды задержанного за пьяное вождение. В первый раз он отделался штрафом, во второй — получил 240 часов обязательных работ и был лишён прав на два года. Его автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 конфисковали. Попытки вернуть машину не увенчались успехом.

Верховный суд подчеркнул, что конфискация возможна, если водитель ранее был наказан за вождение в нетрезвом виде и снова сел за руль пьяным. При этом не учитываются материальное положение и жизненные обстоятельства нарушителя. Важно, что автомобиль должен принадлежать водителю и использоваться для совершения преступления по статьям 264.1 или 264.3 УК РФ.

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с 360.ru раскритиковал практику конфискации автомобилей, считая её неэффективной и жёсткой. Он отметил, что лишение машины может серьёзно ударить по всей семье водителя, включая тех, кто вкладывал средства в её покупку.

Славнов предложил лишать прав навсегда за повторное вождение в нетрезвом виде. Он также считает, что общественные работы могут стать дополнительным наказанием, так как автомобиль представляет повышенную опасность.