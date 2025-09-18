Нижегородец угнал служебную "Газель" и уехал на ней к родственнице

Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
18 сентября 2025 12:48  [98] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции раскрыли дело о неправомерном завладении автомобилем, принадлежащим одной из организаций города.

Как сообщили в отделе полиции № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду, с заявлением об угоне к правоохранителям обратился водитель предприятия. Мужчина рассказал, что накануне вечером припарковал служебную "ГАЗель" у своего дома на улице Мончегорская, однако утром обнаружил, что автомобиль исчез.

По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ — "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого угонщика. Им оказался 36-летний житель Нижнего Новгорода, проживающий в непосредственной близости от места происшествия.

Позже оперативники обнаружили пропавшую "ГАЗель" в поселке Гавриловка — недалеко от дома родственницы задержанного. Как уточнили в полиции, автомобиль не был оборудован сигнализацией, что, вероятно, и облегчило злоумышленнику задачу. Судя по кадрам с места, машина застряла в песке.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до трёх лет лишения свободы, согласно санкциям статьи, по которой расследуется дело.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Шахуньи в Нижегородской области угнал машину и попал в ДТП.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Автозаводский район МВД Угон
