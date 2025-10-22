Нижегородцы вновь жалуются на проблемы с мобильным интернетом Общество

Жители Нижнего Новгорода вновь столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Пользователи из разных районов города делятся жалобами в социальных сетях.

По словам жительницы микрорайона Кузнечиха Светланы Н., её смартфон практически перестал загружать приложения. Она утверждает, что трудности с доступом к интернету продолжаются третий день подряд.

"В окрестностях ТЦ "Небо" интернет то есть, то нет. Приходится подключаться к вайфаю, чтобы стабильно быть на связи", - рассказала читательница НИА "Нижний Новгород".

Также горожане сообщают о проблемах с мобильной связью в районе ТЦ "Жар-Птица", в Верхних Печерах, в исторической части города и на Бору.

Ранее сообщалось, какие сервисы доступны в Нижегородской области без интернета.

Напомним также, что в Нижегородской области существенно расширили карту общественного Wi-Fi.