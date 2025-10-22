Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

Нижегородцы вновь жалуются на проблемы с мобильным интернетом

22 октября 2025 17:33 Общество
Нижегородцы вновь жалуются на проблемы с мобильным интернетом

Жители Нижнего Новгорода вновь столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Пользователи из разных районов города делятся жалобами в социальных сетях. 

По словам жительницы микрорайона Кузнечиха Светланы Н., её смартфон практически перестал загружать приложения. Она утверждает, что трудности с доступом к интернету продолжаются третий день подряд.

"В окрестностях ТЦ "Небо" интернет то есть, то нет. Приходится подключаться к вайфаю, чтобы стабильно быть на связи", - рассказала читательница НИА "Нижний Новгород". 

Также горожане сообщают о проблемах с мобильной связью в районе ТЦ "Жар-Птица", в Верхних Печерах, в исторической части города и на Бору. 

Ранее сообщалось, какие сервисы доступны в Нижегородской области без интернета.

Напомним также, что в Нижегородской области существенно расширили карту общественного Wi-Fi.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

