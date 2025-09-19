Нижегородцы жалуются на перебои с интернетом в верхней части города

Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Жители Нижнего Новгорода сообщают о перебоях с мобильным интернетом в верхней части. Первые жалобы начали поступать еще в выходные.

По словам пользователей соцсетей, проблемы с доступом в сеть наблюдались в парке "Швейцария". Некоторые горожане предположили, что перебои могли быть связаны с проведением джазового фестиваля, проходившего на этой площадке.

Однако сбои продолжились и в начале рабочей недели. Утром 22 сентября нижегородцы стали массово жаловаться на плохую работу мобильного интернета в районе улицы Белинского, площади Лядова и на прилегающих улицах.

В частности, читательница рассказала НИА "Нижний Новгород", что с утра не могла подключиться к интернету на улице Пушкина.

Еще летом в правительстве региона пояснили, что интернет временами не работает из-за усиления мер безопасности, направленных против атак БПЛА. На тот момент жители областного центра жаловались на отсутствие мобильного интернета в нижней части Нижнего Новгорода. Теперь проблемы с ним возникли и в центре.

Сообщалось также, что власти Нижегородской области планируют оборудовать более двухсот точек бесплатного Wi-Fi-доступа в общественных местах.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных