Какие сервисы доступны в Нижегородской области без интернета 

03 октября 2025 16:14 Общество
Какие сервисы доступны в Нижегородской области без интернета 

Фото: сгенерировано нейросетью

С момента появления так называемых «белых списков» цифровая жизнь в местах вынужденных ограничений мобильного интернета постепенно возобновляется. Снова можно заказать такси, купить что-то на маркетплейсе и послушать музыку. Минцифры России недавно поделилось хорошей новостью и сообщило, что перечень сервисов будет пополняться. Оператор Т2 рассказал, что уже доступно в Нижегородской области по состоянию на октябрь. 

  • Госуслуги, прочие госсервисы, сайты правительства и администрации президента России;
  • Мессенджер МАХ;
  • Соцсети «Вконтакте и «Одноклассники», Mail.ru и «Дзен»;
  • Сайт и приложение Т2;
  • Сервисы «Яндекса» – Go, «Еда», «Лавка», «Музыка», «Карты», «Путешествия, Навигатор»;
  • Видеохостинг Rutube; «Кинопоиск»
  • Маркетплейсы Ozon и Wildberries;
  • Сервис объявлений «Авито»;
  • Федеральная платформа дистанционного электронного голосования. 

Кроме того, в регионе появляется все больше точек Wi-Fi – их активно открывают для посетителей различные учреждения. Например, в областном перинатальном центре клинической больницы №40 теперь есть сразу 17 новых точек доступа Wi-Fi. А в специализированном отделении Кстовской ЦРБ и нижегородском роддоме №4 для выхода в сеть доступны четыре и шесть точек соответственно. 

Самыми доступными для простых горожан остаются Wi-Fi-точки на умных остановках в Нижнем Новгороде. В некоторых городах области, например, в Выксе, выйти в интернет можно даже на набережной, главном парке города и еще нескольких популярных местах. Доступ предоставляется после простой авторизации, которая занимает не более минуты. 

Карта точек нижегородского Wi-Fi также доступна пользователям офлайн.

"Мы давно привыкли к тому, что смартфон стал не просто средством общения, но и жизненно важным способом связи с банками, службами заказа такси, госорганами. Компромиссное решение с «белым списком» сервисов позволяет вернуть абонентам привычный уровень комфорта там, где действуют вызванные мерами безопасности ограничения связи. При этом для наших клиентов доступ к значимым ресурсам открывается автоматически – не требуется никаких дополнительных активаций", – говорит директор макрорегиона «Волга» Т2 Алексей Сидоров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

