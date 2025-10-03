Какие сервисы доступны в Нижегородской области без интернета Общество

С момента появления так называемых «белых списков» цифровая жизнь в местах вынужденных ограничений мобильного интернета постепенно возобновляется. Снова можно заказать такси, купить что-то на маркетплейсе и послушать музыку. Минцифры России недавно поделилось хорошей новостью и сообщило, что перечень сервисов будет пополняться. Оператор Т2 рассказал, что уже доступно в Нижегородской области по состоянию на октябрь.

Госуслуги, прочие госсервисы, сайты правительства и администрации президента России;

Мессенджер МАХ;

Соцсети «Вконтакте и «Одноклассники», Mail.ru и «Дзен»;

Сайт и приложение Т2;

Сервисы «Яндекса» – Go, «Еда», «Лавка», «Музыка», «Карты», «Путешествия, Навигатор»;

Видеохостинг Rutube; «Кинопоиск»

Маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Сервис объявлений «Авито»;

Федеральная платформа дистанционного электронного голосования.

Кроме того, в регионе появляется все больше точек Wi-Fi – их активно открывают для посетителей различные учреждения. Например, в областном перинатальном центре клинической больницы №40 теперь есть сразу 17 новых точек доступа Wi-Fi. А в специализированном отделении Кстовской ЦРБ и нижегородском роддоме №4 для выхода в сеть доступны четыре и шесть точек соответственно.

Самыми доступными для простых горожан остаются Wi-Fi-точки на умных остановках в Нижнем Новгороде. В некоторых городах области, например, в Выксе, выйти в интернет можно даже на набережной, главном парке города и еще нескольких популярных местах. Доступ предоставляется после простой авторизации, которая занимает не более минуты.

Карта точек нижегородского Wi-Fi также доступна пользователям офлайн.

"Мы давно привыкли к тому, что смартфон стал не просто средством общения, но и жизненно важным способом связи с банками, службами заказа такси, госорганами. Компромиссное решение с «белым списком» сервисов позволяет вернуть абонентам привычный уровень комфорта там, где действуют вызванные мерами безопасности ограничения связи. При этом для наших клиентов доступ к значимым ресурсам открывается автоматически – не требуется никаких дополнительных активаций", – говорит директор макрорегиона «Волга» Т2 Алексей Сидоров.