Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
23 октября 2025 13:44Кражу почти 5 тонн никельсодержащего металла раскрыли в Нижегородской области
23 октября 2025 13:14Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении прав ребенка-инвалида в Дзержинске
23 октября 2025 11:06Прокуратура выявила нарушения в подготовке к зиме в Нижегородской области
23 октября 2025 10:00Суд продлил домашний арест нижегородскому экс-чиновнику Бортникову
23 октября 2025 09:49Газопровод взорвался в Нижегородской области из-за въехавшей в него фуры
23 октября 2025 09:09Обломки БПЛА повредили энергообъект в Нижегородской области
23 октября 2025 09:00Мошенники выманили у нижегородцев более 48 млн рублей за неделю
22 октября 2025 20:13Жаждущих интима жителей Арзамаса развели на 240 тысяч рублей
22 октября 2025 19:49Бастрыкина заинтересовал затопленный дом в Нижнем Новгороде
22 октября 2025 19:2514 мигрантов-нелегалов обнаружили в ходе рейда в Дзержинске — видео
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении прав ребенка-инвалида в Дзержинске

23 октября 2025 13:14 Происшествия
Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении прав ребенка-инвалида в Дзержинске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на расследование уголовного дела, связанного с нарушением прав ребёнка-инвалида в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для возбуждения дела стало видеообращение жительницы Дзержинска, размещённое в интернете. В ролике женщина рассказала, что воспитывает дочь с инвалидностью и проживает в доме на улице Революции. По её словам, подъезд здания не оборудован пандусом, из-за чего она не может использовать инвалидную коляску, чтобы вывести ребёнка на улицу.

Одинокая мать неоднократно обращалась в различные инстанции с просьбой установить пандус, однако её обращения остались безрезультатными. Кроме того, женщине отказали в признании её семьи малоимущей, поскольку среднедушевой доход превышает установленный прожиточный минимум. Это препятствует постановке на учёт как нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Следственное управление СК по Нижегородской области уже возбудило уголовное дело по факту возможного нарушения прав ребёнка-инвалида. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления СК Айрата Ахметшина представить доклад о ходе расследования и принятых мерах.

Ранее сообщалось, что затопленный дом в Нижнем Новгороде привлек внимание главы СК Александра Бастрыкина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Дети Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
20 октября 2025 10:54Бастрыкин заинтересовался свалкой медицинских документов в Нижнем Новгороде
18 октября 2025 12:00Бастрыкин затребовал доклад о вспышке норовируса в арзамасской школе
02 октября 2025 15:27Бастрыкин заинтересовался аварийным домом на улице Гвоздильной
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных