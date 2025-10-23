Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении прав ребенка-инвалида в Дзержинске Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на расследование уголовного дела, связанного с нарушением прав ребёнка-инвалида в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для возбуждения дела стало видеообращение жительницы Дзержинска, размещённое в интернете. В ролике женщина рассказала, что воспитывает дочь с инвалидностью и проживает в доме на улице Революции. По её словам, подъезд здания не оборудован пандусом, из-за чего она не может использовать инвалидную коляску, чтобы вывести ребёнка на улицу.

Одинокая мать неоднократно обращалась в различные инстанции с просьбой установить пандус, однако её обращения остались безрезультатными. Кроме того, женщине отказали в признании её семьи малоимущей, поскольку среднедушевой доход превышает установленный прожиточный минимум. Это препятствует постановке на учёт как нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Следственное управление СК по Нижегородской области уже возбудило уголовное дело по факту возможного нарушения прав ребёнка-инвалида. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления СК Айрата Ахметшина представить доклад о ходе расследования и принятых мерах.

