Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 октября 2025 15:42Пожар в доме привел к гибели женщины на улице Ванеева
02 октября 2025 15:27Бастрыкин заинтересовался аварийным домом на улице Гвоздильной
02 октября 2025 14:23Глеб Никитин: в Нижегородской области отражена атака БПЛА
02 октября 2025 13:37Охранника из Нижнего Новгорода приговорили к 11 годам за присягу на верность ИГ*
02 октября 2025 11:27Скандал с педофилией в нижегородской спортшколе обернулся уголовным делом
02 октября 2025 09:00Бывшие сотрудники поликлиники в Балахне пойдут под суд за хищение миллиона
01 октября 2025 17:17Адвокаты Олега Лавричева настаивают на возврате дела прокурору
01 октября 2025 16:10Травмирование школьницы в поселке Мухтолово закончилось уголовным делом
01 октября 2025 14:45Директора нижегородской фирмы обвинили во взятках на 800 000 рублей
01 октября 2025 12:44Крупный пожар произошел в яхт-клубе на Автозаводе — фото
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался аварийным домом на улице Гвоздильной

02 октября 2025 15:27 Происшествия
Бастрыкин заинтересовался аварийным домом на улице Гвоздильной

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по уголовному делу, возбужденному из-за нарушений прав жителей аварийного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В обращении к Бастрыкину жители рассказали, что многоквартирный дом на улице Гвоздильной уже более десяти лет находится в плачевном состоянии. Здание было построено в 1928 году и пришло в негодность: там рушится фундамент, повреждены перекрытия, по стенам пошли трещины. Из-за дырявой крыши квартиры регулярно заливает дождевой водой.

В 2023 году здание официально признали аварийным, однако расселение назначили только на 2028 год. При этом людям не предложили никакого другого жилья, несмотря на многочисленные жалобы в различные инстанции.

Следственное управление СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования.

Ранее глава СК затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об аварийном доме на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Ветхий фонд Жилье
Поделиться:
Новости по теме
26 сентября 2025 18:15Грязной питьевой водой в нижегородском ЖК заинтересовался Бастрыкин
21 сентября 2025 16:02Бастрыкин заинтересовался аварийными домами в Нижнем Новгороде
20 сентября 2025 13:37Бастрыкин затребовал доклад о затопленном канализацией доме в Дзержинске
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных