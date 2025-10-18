Бастрыкин затребовал доклад о вспышке норовируса в арзамасской школе Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить подробный доклад по расследованию уголовного дела, возбужденного после массового отравления детей в одной из школ Арзамаса. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Напомним, несколько учеников школы "Созвездие" почувствовали резкое ухудшение самочувствия после обеда в школьной столовой. Нескольких ребят пришлось госпитализировать с признаками кишечной инфекции. Школу "Созвездие" временно закрыли, занятия перевели в дистанционный формат. В здании проводят дезинфекцию.

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что причиной вспышки стал норовирус. Его обнаружили как у заболевших школьников, так и у сотрудников пищеблока.



Департаменту образования поручено усилить контроль за работой пищеблоков во всех школах региона. Ход расследования также находится под контролем прокуратуры.

Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя регионального управления СК Александра Дынькова доклад о том, какие факты уже удалось установить. После завершения расследования он также ожидает отчёт о его итогах.

