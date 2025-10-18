Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 октября 2025 12:40Нижегородские полицейские задержали наркокурьера с 20 свертками
18 октября 2025 12:00Бастрыкин затребовал доклад о вспышке норовируса в арзамасской школе
18 октября 2025 09:45Лось стал причиной смертельной аварии с тремя авто в Богородском районе
17 октября 2025 20:43Два поезда столкнулись в Нижегородской области
17 октября 2025 17:3415 бойцов нацбатальона "Айдар" приговорили к срокам до 21 года колонии
17 октября 2025 16:46Экс-супругов осудили за продажу поддельной люксовой одежды в Нижнем Новгороде
17 октября 2025 16:00118 преступлений в Нижнем Новгороде помогли выявить дружинники и казаки
17 октября 2025 15:28Сотрудников дзержинского "Ритуала" осудили за трудоустройство "мертвых душ"
17 октября 2025 14:00Жители Богородска пожаловались Бастрыкину на вредное производство возле домов
17 октября 2025 12:41Нижегородец сжег грузовик знакомого из-за старой обиды
Происшествия

Бастрыкин затребовал доклад о вспышке норовируса в арзамасской школе

18 октября 2025 12:00 Происшествия
Бастрыкин затребовал доклад о вспышке норовируса в арзамасской школе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить подробный доклад по расследованию уголовного дела, возбужденного после массового отравления детей в одной из школ Арзамаса. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Напомним, несколько учеников школы "Созвездие" почувствовали резкое ухудшение самочувствия после обеда в школьной столовой. Нескольких ребят пришлось госпитализировать с признаками кишечной инфекции. Школу "Созвездие" временно закрыли, занятия перевели в дистанционный формат. В здании проводят дезинфекцию.

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что причиной вспышки стал норовирус. Его обнаружили как у заболевших школьников, так и у сотрудников пищеблока.

Департаменту образования поручено усилить контроль за работой пищеблоков во всех школах региона. Ход расследования также находится под контролем прокуратуры.

Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя регионального управления СК Александра Дынькова доклад о том, какие факты уже удалось установить. После завершения расследования он также ожидает отчёт о его итогах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о нарушении прав инвалида в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Арзамас Инфекция
Поделиться:
Новости по теме
17 октября 2025 14:00Жители Богородска пожаловались Бастрыкину на вредное производство возле домов
02 октября 2025 15:27Бастрыкин заинтересовался аварийным домом на улице Гвоздильной
30 сентября 2025 12:22Бастрыкин заинтересовался делом об аварийном доме в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных