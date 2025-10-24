Эксперт-мониторинг событий с 17 по 24 октября 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели: "Бег по кругу с риском серьёзной эскалации", "Нижегородская область вошла в топ-5 по уровню научно-технологического развития", "В Нижнем Новгороде обсудили перспективы развития международных экономических связей".

Федеральная тема – "Бег по кругу с риском серьёзной эскалации"

Председатель АНО "Минин - центра" Алексей Орехов:

"Российской стороной на высшем политическом уровне было послано чёткое предупреждение о "красной линии" в случае ударов западным дальнобойным ракетным оружием на стратегическую глубину. Владимир Путин пообещал ошеломительный ответ на такой эскалационный шаг.

Российско-американские отношения после второго прихода в Белый дом Дональда Трампа напоминают бег по кругу с риском серьёзной эскалации. Ещё на прошлой неделе Соединённые Штаты угрожали России поставками "Томагавков" на Украину, что вполне могло привести к прямому столкновению двух крупнейших ядерных держав, потом о втором российско-американском саммите на высшем уровне, а сейчас опять угрозы и санкции.

Подготовка к саммиту в Будапеште предсказуемо провалилась, слишком велики противоречия, и никуда они не делись. Кремль не устраивает формула "прекращение огня по линии соприкосновения — потом переговоры", на чём настаивает администрация Трампа. Условия Москвы не меняются — устранение первопричин кризиса (для тех, кто у нас не понимает или не хочет понимать, заморозка конфликта в недалёком будущем для нашей страны принесёт тяжелейшие последствия).

США перешли от слов к делу, американский минфин включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 их дочерние компании в санкционные списки. Под ограничения попала вся цепочка от добычи до экспорта. Теперь все активы этих структур в США блокируются, а любые операции через долларовую систему им запрещены. То есть, начались попытки структурного удушения экспортной вертикали РФ.

Вашингтон подчеркивает, что вводит санкции в рамках политического давления на Москву. В документе указано, что санкции отменят, если Россия согласится на прекращение огня на Украине. С приходом Трампа стратегическая задача американской стороны по ослаблению России никуда не делась.

Попутно комитет Сената США по международным отношениям одобрил 22 октября сразу три антироссийских законопроекта. Первый — о противодействии сотрудничеству РФ и КНР (STOP Russia and China Act), направленный на подрыв связей Москвы с Пекином. Второй — о реализации программы REPO, призванный ускорить использование суверенных активов РФ в интересах Украины. Третий - и вовсе о признании России "государством спонсором терроризма".

И это не считая всего комплекса "силовых" воздействий: от диверсий до анонсов передачи Киеву всё более совершенных систем вооружения. Неудивительно, что ВСУ предпринимают в эти дни особенно активные попытки бить по энергетическому контуру РФ.

Всё это выглядит как попытка загнать Россию в угол. Коллективный Запад по-прежнему настроен на стратегическое поражение России, достигаемое, как там считают, через синхронизацию усилий. Отсюда — перенос переговоров. Отсюда — новые законопроекты в Конгрессе. Отсюда же — откровенные планы прибрать, наконец, к рукам активы ЗВР РФ. По задумке архитекторов кампании это должно позволить дестабилизировать внутреннюю обстановку, что вынудит Россию пойти на переговоры на невыгодных для нее условиях. Новый виток эскалации должен убедить население России в ее беспомощности, а замедленная и нерешительная ответная реакция будет интерпретироваться только как признак мягкотелости РФ.

США точно не нужна убедительная победа Москвы и неизбежно связанное с ней укрепление её влияния на постсоветском пространстве, равно как усиление российских позиций в Европе. А ещё Соединённые Штаты на длительную перспективу хотели бы стать посредником в российско-европейских отношениях и извлечь из этого экономическую выгоду.

Подвинуть администрацию Трампа на действительно реалистичные позиции может только ситуация на фронте, то есть резкое ухудшение положения ВСУ. Оно в самом деле становится всё хуже, но обвала фронта пока нет. Когда он произойдёт, начнутся настоящие подвижки по подготовке мирного договора".

Региональная тема – "Нижегородская область вошла в топ-5 по уровню научно - технологического развития"

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХиГС, д.филос.н. Андрей Дахин:

"Нижегородская область вновь вошла в число лидеров по уровню научно-технологического развития, заняв четвертую строчку в общероссийском рейтинге. Для составления этого рейтинга используются данные Росстата и Роспатента. В анализ включены 19 показателей, объединённых в четыре ключевые группы, отражающие состояние материально-технической базы, наличие квалифицированных кадров, а также масштабы и результативность научной деятельности.

В рейтинге 2019 года область занимала 3 место (на 4 месте была Республика Татарстан), а с 2020 года Нижегородская область обосновалась на четвёртой строчке рейтинга (Республика Татарстан к 2024 году переместилась на 2 место).

Как видно, динамика рейтинговых показателей в ПФО по шкале научно-технического развития не стоит на месте. Устойчивость четвёртой рейтинговой позиции региона в 2024, которая подтверждается вот уже пятый год, говорит о солидной накопленной базе. Но чем больше база ранее достигнутого, тем больший импульс требуется для следующего скачка. Ситуация такова, что шаблонные, инерционные механизмы поддержки инноваций дают эффект простого воспроизводства, эффект сохранения достигнутого, но пока не дают эффекта роста и развития.

Одним из способов создания кумулятивного эффекта может быть фокусировка мер поддержки инноваций и нацеливание институтов развития не на точечные инновации из разрозненных сфер, а на кластерные инновации в сферах, взаимосвязанных общими или пересекающимися в масштабе региона производственно-технологическими цепочками, которые, - при том, что уже сейчас выпускают востребованную продукцию, - ориентированы также и на перспективное производство нового класса технических систем.

Например, на новые системы скоростного городского транспорта (на магнитной подушке и пр.), на новые системы малой городской механизации (роботы-садовники для ухода за газонами, клумбами, деревьями в общественных пространствах города). Актуальна проблема "вытеснения" человека из сферы доставки в пользу других, более производительных видов трудовой активности. Для этого нужно придумать новые, более безлюдные технологии пунктов выдачи заказов (ПВЗ), новые формы интеграции ПВЗ в архитектурно-строительную систему жилых зданий, где могут быть созданы специальные лифтовые системы с поквартирными боксами приёма-выдачи и пр. Говоря короче, видимо, нужны новые идеи, к воплощению которых можно двигаться с опорой на ранее созданную базу".

Региональная тема – "В Нижнем Новгороде обсудили перспективы развития международных экономических связей"

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев:

"VI Международный форум внешнеэкономической деятельности "Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик" (18+), состоявшийся 21 октября 2025 года в Нижнем Новгороде, стал важным событием в экономической жизни страны.

Следует отметить, что данный форум ежегодно проводится с 2020 года и выступает площадкой для организации взаимодействия различных участников внешнеэкономической деятельности – представителей профильных органов государственной власти, субъектов бизнеса, научно-образовательной сферы и зарубежных экспертов с целью обмена опытом и разработки практических рекомендаций по укреплению и развитию международного экономического сотрудничества.

Первые пять форумов были проведены в Москве. В Нижнем Новгороде мероприятие проводилось впервые, что может свидетельствовать о высокой оценке региона федеральным центром в качестве площадки для проведения международных мероприятий, что, в свою очередь, является несомненной заслугой команды губернатора и регионального правительства, обеспечивающих соответствующий уровень организации таких мероприятий. Проведению в Нижнем Новгороде большого количества международных мероприятий способствует и активное развитие внешнеэкономических связей региона. В настоящее время Нижегородская область активно взаимодействует в торгово-экономической сфере со 120 государствами. Растет количество стран и регионов – официальных партнеров области, укрепляются связи нижегородского бизнеса с зарубежными компаниями.

Участие в мероприятии в общей сложности приняли более 500 участников из России и 9 зарубежных стран. Мероприятие открылось официальными приветствиями губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и заместителя министра иностранных дел РФ Марии Захаровой, в своих выступлениях обозначивших в числе важнейших задач форума обсуждение актуальных вопросов развития международного бизнеса в условиях текущей мировой повестки.

Состав спикеров подчеркивал высокий уровень мероприятия. В числе спикеров пленарной программы форума необходимо отметить заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Старостина, а также представителей профильных госструктур, дипломатического корпуса и бизнес-сообщества из зарубежных стран – Республики Сербской (Босния и Герцеговина), Китая, Индии, государств Ближнего Востока и Африки.

В рамках форума была организована работа стратегических сессий по различным тематическим направлениям и круглых столов, на которых были рассмотрены практические аспекты сотрудничества российских предпринимателей с зарубежными коллегами. В данных мероприятиях участвовали представители органов государственной власти, бизнес-сообщества, российские и зарубежные эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности. Все предложения, высказанные в ходе работы стратегических сессий, планируется учесть при реализации стратегии развития внешнеэкономических связей Нижегородской области.

Следует отметить, что активное участие в работе международного форума приняли нижегородские вузы. Преподаватели и студенты участвовали в обсуждении различных вопросов в ходе стратегических сессий и круглых столов. Также высшие учебные заведения региона заключили в рамках форума соглашение о создании в Нижегородской области образовательного консорциума по подготовке и переподготовке специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности. Соглашение подписали представители Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского и компанией "Джаст логистик". Поддержку в реализации данной инициативы будет оказывать правительство Нижегородской области. Основной задачей консорциума станет разработка образовательных программ высшего, среднего и дополнительного образования в сфере внешнеэкономической деятельности, а также формирование единой системы профориентации "школа – вуз – предприятие".

Таким образом, VI Международный форум внешнеэкономической деятельности "Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик" стал мероприятием, представляющим большую важность не только с точки зрения международного имиджа России в целом, и Нижегородской области в частности. Он выступил в качестве стартовой площадки для реализации региональных инициатив, направленных на укрепление международных связей региона".