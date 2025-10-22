Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Экономика

Стратегические направления развития внешнеэкономических связей Нижегородской области определили эксперты на Форуме ВЭД

22 октября 2025 18:09 Экономика
Стратегические направления развития внешнеэкономических связей Нижегородской области определили эксперты на Форуме ВЭД

Фото: Никита Духник

Стратегическая сессия по развитию внешнеэкономических связей Нижегородской области состоялась в рамках VI Международного внешнеэкономического форума «Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик» (18+).

Мероприятие объединило около 50 представителей власти, бизнеса и экспертов для выработки конкретных мер по интеграции региона в глобальную экономику. В мероприятии приняли участие представители правительства области, эксперты-практики, руководители предприятий, а также - впервые – переселенцы и студенты-экономисты нижегородских вузов. Участники сессии детально проработали новые направления интеграции региона в глобальную экономику.

Основной фокус развития внешнеэкономических связей предложено сосредоточить на трех ключевых направлениях: развитии «умного экспорта» с акцентом на высокотехнологичную продукцию и интеллектуальные услуги, интернационализацию отраслей «быстрого роста» через привлечение иностранных инвестиций и технологий, а также укреплении кросс-культурного сотрудничества и международного имиджа области.

«Польза такой стратсессии — в создании общей картины будущего и выработке консолидированных решений. Когда за одним столом представители власти, бизнеса и общества совместно определяют приоритеты ВЭД, это на порядок повышает реализуемость и качество принимаемых стратегий», - отметила участник мероприятия, эксперт по сопровождению сделок ВЭД ООО «СКС-Консалтинг» Юлия Коцевич.

В рамках сессии работали пять тематических столов, где обсуждались конкретные проекты по развитию экспорта медицинских и образовательных услуг, преодолению кадрового дефицита в сфере ВЭД, продвижению туристического потенциала и формированию комфортной среды для иностранных специалистов. Среди наиболее проработанных инициатив — создание единого оператора медицинского туризма и региона за рубежом.

«Мы создаем стратегию развития внешнеэкономической деятельности региона вместе с экспертным и бизнес-сообществом и будем регулярно проводить подобные встречи. Такой подход позволяет оставаться гибкими и чутко реагировать на изменения. Особенно ценно, что в этом году к диалогу присоединились переселенцы и молодые экономисты: их свежий, незамыленный взгляд рождает идеи, которые мы обязательно будем применять на практике», — заявил заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.

Все предложения, выработанные в ходе стратегической сессии, будут аккумулированы в стратегии развития внешнеэкономических связей Нижегородской области. Документ станет основой для практической работы по интеграции региона в международную экономическую повестку и будет регулярно актуализироваться с учетом новых вызовов и возможностей.

Стратегическая сессия была организована Проектным офисом Стратегии развития Нижегородской области при участии Агентства «ОКА».

