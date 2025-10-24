Нижегородский продавец заплатит подростку полмиллиона из-за взрыва петарды

Фото:
Индивидуальный предприниматель из Нижнего Новгорода заплатит более 550 тысяч рублей семье подростка, пострадавшего от взрыва пиротехнического изделия. Такое решение принял суд после иска, поданного прокуратурой Канавинского района. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по региону.
Инцидент произошел в декабре 2024 года. Предприниматель незаконно продал пиротехнику подростку. Впоследствии несовершеннолетний зажег устройство на территории торгово-развлекательного центра, в результате чего произошел взрыв. Подросток получил серьезные травмы — пострадали все пальцы левой руки. Ему была проведена операция, в ходе которой медикам удалось полностью сохранить большой и указательный пальцы. Три остальных пальца пострадали сильнее, врачи провели кропотливую работу и сделали всё возможное, чтобы частично их восстановить. Благодаря этому хватательная функция руки была сохранена.
В интересах пострадавшего и его матери прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение.
Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.
Ранее в Нижнем Новгороде компенсацию в размере 500 тысяч рублей выплатили семье подростка, получившего серьезную травму в батутном центре.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+