Нижегородский продавец заплатит подростку полмиллиона из-за взрыва петарды Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Индивидуальный предприниматель из Нижнего Новгорода заплатит более 550 тысяч рублей семье подростка, пострадавшего от взрыва пиротехнического изделия. Такое решение принял суд после иска, поданного прокуратурой Канавинского района. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Предприниматель незаконно продал пиротехнику подростку. Впоследствии несовершеннолетний зажег устройство на территории торгово-развлекательного центра, в результате чего произошел взрыв. Подросток получил серьезные травмы — пострадали все пальцы левой руки. Ему была проведена операция, в ходе которой медикам удалось полностью сохранить большой и указательный пальцы. Три остальных пальца пострадали сильнее, врачи провели кропотливую работу и сделали всё возможное, чтобы частично их восстановить. Благодаря этому хватательная функция руки была сохранена.

В интересах пострадавшего и его матери прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

