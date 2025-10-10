Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Последние новости рубрики Происшествия
10 октября 2025 19:16Шашлык обернулся ожогами для 15-летнего подростка в Нижегородской области
10 октября 2025 18:40Пьяный водитель протаранил семь припаркованных автомобилей в Сарове
10 октября 2025 17:33Более 30 исков на миллионы рублей подано к "Миссис Нижний Новгород"
10 октября 2025 15:43Троих напавших на подростков мужчин осудят в Нижнем Новгороде
10 октября 2025 13:28Троих мигрантов выдворят из страны по итогам рейда по общепиту в Канавине
10 октября 2025 12:24Нижегородка устала ухаживать за больной матерью и задушила ее
10 октября 2025 09:06Энергетик погиб во время осмотра оборудования на нижегородском складе
10 октября 2025 07:1121-летнему водителю грозит реальный срок за ДТП с пожилой нижегородкой
09 октября 2025 20:00Металлурга из Выксы оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку от поставщика
09 октября 2025 19:00Курение рядом с газовой трубой обернулось пожаром в доме на Ярошенко
Происшествия

Шашлык обернулся ожогами для 15-летнего подростка в Нижегородской области

10 октября 2025 19:16 Происшествия
Шашлык обернулся ожогами для 15-летнего подростка в Нижегородской области

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В селе Ичалки Нижегородской области подростки устроили пикник и решили приготовить шашлык, который обернулся несчастным случаем. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, для розжига мангала ребята использовали бензин.

Во время приготовления 15-летний юноша плеснул горючее из канистры прямо на уже тлеющие угли. В результате воспламенились пары бензина, и на подростке мгновенно загорелась футболка.

Огонь удалось потушить своими силами, однако молодой человек получил ожоги.

Спасатели напоминают, что использование легковоспламеняющихся жидкостей при розжиге открытого огня крайне опасно. Не оставляйте детей без присмотра, объясняйте им основы пожарной безопасности и храните спички и зажигалки в недоступных местах.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина устроил пожар, закурив возле самовольно подключённой газовой трубы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных