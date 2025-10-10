Шашлык обернулся ожогами для 15-летнего подростка в Нижегородской области

Фото:
В селе Ичалки Нижегородской области подростки устроили пикник и решили приготовить шашлык, который обернулся несчастным случаем. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, для розжига мангала ребята использовали бензин.
Во время приготовления 15-летний юноша плеснул горючее из канистры прямо на уже тлеющие угли. В результате воспламенились пары бензина, и на подростке мгновенно загорелась футболка.
Огонь удалось потушить своими силами, однако молодой человек получил ожоги.
Спасатели напоминают, что использование легковоспламеняющихся жидкостей при розжиге открытого огня крайне опасно. Не оставляйте детей без присмотра, объясняйте им основы пожарной безопасности и храните спички и зажигалки в недоступных местах.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина устроил пожар, закурив возле самовольно подключённой газовой трубы.
