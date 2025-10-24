Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Происшествия

Лифт с 19-летней девушкой сорвался в дзержинском ТЦ

24 октября 2025 18:17 Происшествия
Лифт с 19-летней девушкой сорвался в дзержинском ТЦ

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В торговом центре "Союз" в Дзержинске произошел инцидент с лифтом. По данным пресс-службы регионального МЧС, 19-летняя девушка спускалась с пятого или шестого этажа, когда кабина внезапно начала стремительно падать.

Аварийная система сработала вовремя — фиксаторы остановили лифт между третьим и четвертым этажами, не позволив ему упасть дальше.

На место происшествия оперативно прибыли шесть сотрудников МЧС России. Спасатели вскрыли заблокированные двери и освободили девушку, оказавшуюся в ловушке. Ей оказали первую помощь и передали медикам. После осмотра пострадавшую доставили в больницу для дальнейшего обследования.

По предварительной информации, угрозы жизни девушки нет. Причины неисправности лифта устанавливаются.

Ранее сообщалось, что нижегородка получила травму позвоночника из-за сорвавшегося лифта в одной из многоэтажек на улице Героя Попова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Дзержинск лифты МЧС
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных