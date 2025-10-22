Тело мужчины достали из Оки в Нижнем Новгороде

В Оке недалеко от Нижнего Новгорода обнаружено тело утонувшего мужчины. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС по Нижегородской области.
По данным ведомства, извлечение тела из воды осуществляли сотрудники Нижегородского линейного управления МВД на транспорте.
Правоохранители устанавливают личность погибшего и устанавливают причины трагедии.
Напомним, что на Волге около Лыскова перевернулась лодка, в результате чего утонул мужчина.
Ранее было обнаружено тело рыбака, утонувшего при столкновении лодки с буксиром в Кстовском районе.
