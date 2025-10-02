Нижегородцы потратили на лекарства почти 26 млрд рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы приобрели в аптеках свыше 67 миллионов упаковок медикаментов на общую сумму 25,9 миллиарда рублей с начала 2025 года. Такие данные приводит главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на исследовательскую компанию RNC Pharma.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем покупок в упаковках сократился на 1,5%. Однако в денежном выражении затраты на лекарства выросли на 12,8%.

Средняя цена одной упаковки препарата составила 384 рубля, что на 14,6% выше, чем год назад. При этом средний чек за одну покупку в аптеке, включая парафармацевтические товары, превысил 743 рубля.

Лидером среди медикаментов по расходам стали препараты для снижения артериального давления. Также много тратили нижегородцы на противовоспалительные и противоревматические средства.

Среди торговых марок лидером продаж в регионе стал препарат "Эдарби" фармацевтической компании "Нижфарм".

