Нижегородские хирурги заменили коленный сустав у 120-килограммовой пациентки

Врачи-травматологи городской клинической больницы №13 в Нижнем Новгороде успешно провели сложную операцию по замене коленного сустава 56-летней женщине с массой тела более 120 килограммов. Об этом уникальном случае сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".
Медики отмечают, что при столь высоком весе подобные вмешательства считаются крайне рискованными и, как правило, не проводятся. Однако состояние пациентки стремительно ухудшалось: боли усиливались, а способность к самостоятельному передвижению была практически утрачена. Врачи приняли решение оперировать.
Во время операции в сустав был установлен современный эндопротез, изготовленный из специального медицинского сплава, включающего кобальт, хром и молибден. Это позволило восстановить подвижность поврежденного колена.
Послеоперационное восстановление проходит успешно — женщина уже начала передвигаться с помощью ходунков. Врачи подчеркивают, что для увеличения срока службы импланта пациентке необходимо снизить массу тела минимум на 10-15 килограммов.
Ранее сообщалось, что в ЦРБ Балахны начали выполнять высокотехнологичные операции по замене разрушенных коленных суставов.
