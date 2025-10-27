Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

Нижегородские хирурги заменили коленный сустав у 120-килограммовой пациентки

27 октября 2025 15:47 Общество
Нижегородские хирурги заменили коленный сустав у 120-килограммовой пациентки

Фото: Кира Мишина

Врачи-травматологи городской клинической больницы №13 в Нижнем Новгороде успешно провели сложную операцию по замене коленного сустава 56-летней женщине с массой тела более 120 килограммов. Об этом уникальном случае сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Медики отмечают, что при столь высоком весе подобные вмешательства считаются крайне рискованными и, как правило, не проводятся. Однако состояние пациентки стремительно ухудшалось: боли усиливались, а способность к самостоятельному передвижению была практически утрачена. Врачи приняли решение оперировать.

Во время операции в сустав был установлен современный эндопротез, изготовленный из специального медицинского сплава, включающего кобальт, хром и молибден. Это позволило восстановить подвижность поврежденного колена.

Послеоперационное восстановление проходит успешно — женщина уже начала передвигаться с помощью ходунков. Врачи подчеркивают, что для увеличения срока службы импланта пациентке необходимо снизить массу тела минимум на 10-15 килограммов.

Ранее сообщалось, что в ЦРБ Балахны начали выполнять высокотехнологичные операции по замене разрушенных коленных суставов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
