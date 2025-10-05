Нижегородские врачи пришили мужчине отрезанную пилой руку Происшествия

Фото: "Бокал прессека"

Травматологи городской клинической больницы №12 в Сормовском районе Нижнего Новгорода спасли дачника, который во время работы циркулярной пилой случайно отпилил себе кисть. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

По словам сына пострадавшего, инструмент перерезал кости и сухожилия — кисть держалась буквально на полоске кожи со стороны ладони.

"Мы думали, что папе просто ампутируют руку, но врачи в операционной сотворили чудо. Несмотря на простое оборудование и ограниченные возможности, им удалось сохранить кисть и даже чувствительность пальцев", — рассказал родственник пациента.

Операция длилась три часа. За это время хирурги установили шесть спиц и сшили все поврежденные сухожилия. Медики отмечают, что у мужчины есть хорошие шансы на восстановление функции всех пальцев.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи спасли руку школьника от ампутации.

Летом мы рассказывали о другом инциденте, который чуть не оставил нижегородца без руки. Тогда медики провели операцию с ювелирной точностью и пришили пациенту руку, отрезанную пилой.