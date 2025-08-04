Нижегородские врачи спасли руку школьника от ампутации Общество

Фото: Кира Мишина

14-летний нижегородец едва не лишился руки после неудачного лечения за рубежом. Об этом рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Все началось с обычного падения с небольшой высоты во время отдыха. В местной клинике ему диагностировали перелом обеих костей левого предплечья, но операцию провели только на десятый день после травмы. Из-за этого началось гнойное воспаление костной ткани.

Когда подросток вернулся в Нижний Новгород, его срочно госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №1. Врачи выявили остеомиелит — гнойное воспаление костей предплечья.

На первом этапе лечения хирурги удалили участок омертвевшей кости длиной 9 сантиметров, обработали гнойный очаг и установили специальный антимикробный спейсер с лекарствами. Также пришлось заново установить аппарат Илизарова.

Затем медики провели костную пластику. Потерянный участок кости заменили трансплантатом, взятым из малоберцовой кости самого пациента. Кроме того, врачи распилили несросшуюся локтевую кость и зафиксировали обе кости предплечья с помощью пластин.

Благодаря усилиям нижегородских врачей руку удалось спасти. Школьник уже выписан домой и вернулся к привычной жизни.

