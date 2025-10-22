Врачи ПИМУ борются за жизнь подростков-"зацеперов" со страшными ожогами

ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
В реанимационное отделение Ожогового центра ПИМУ доставили двух подростков-"зацеперов" из Воронежа и Ставрополя. О состоянии пациентов рассказал Артем Пушкин, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации Университетской клиники медуниверситета.

По его словам, 16-летний пациент поступил с ожогом пламенем вольтовой дуги на 75% поверхности тела. У 11-летнего мальчика поражено до 90% поверхности тела. Травмы дети получили 16 и 11 октября соответственно. После стабилизации состояния их доставили в Нижний Новгород.

Сейчас пациенты дышат самостоятельно и находятся в сознании. Врачи Ожогового центра ПИМУ выполняют перевязки ожоговых ран, уточняют глубину поражения и определяют хирургическую тактику и план интенсивной терапии.

В пресс-службе ПИМУ напомнили, что ежегодно в ожоговые отделения Университетской клиники поступают не менее 10-15 подростков из разных регионов страны с электротравмами, полученными на железнодорожном транспорте. В частности, в сентябре мы рассказывали про трех "зацеперов" из Курска, Пензы и Воронежа. До этого сообщалось о четырех подростках из Чебоксар. 

