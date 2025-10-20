Марк Эйдельштейн готовится к экзаменам на нижегородской Покровке

Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
20 октября 2025 18:45 Культура и отдых
Фото: Наталия Иванова / VK

Нижегородская певица Наталия Иванова рассказала о неожиданной встречей с актером Марком Эйдельштейном. Она увидела его на главной пешеходной улице приволжской столицы.

"Оказывается, Марка Эйдельштейна можно встретить на Покровке. Да, вот так просто на лавочке. Я села рядом с ним и слушала, как он учит билеты по философии! Грызём гранит науки", — написала Иванова в соцсетях.

Напомним, недавно Марк побывал на модном показе на Нижегородской ярмарке. И, видимо, остался в родном городе из-за учебы. Он является студентом филологического факультета ННГУ имени Лобачевского.

Этой весной Эйдельштейн с ковровой дорожки премии "Оскар" (18+), где фильм "Анора" (18+) с его участием забрал пять наград, вернулся в Нижний Новгород, чтобы закрыть академические задолженности. Также ходили слухи о возможных проблемах актера с военкоматом, однако он опроверг эти слухи.

