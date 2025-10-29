Бастрыкину доложат о травле школьницы в Нижегородской области Общество

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела, связанного с травлей 13-летней школьницы в Ветлужском районе Нижегородской области. В рамках проверки будет дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ученица шестого класса на протяжении длительного времени подвергалась издевательствам со стороны одноклассников. Сначала буллинг происходил в стенах школы, а позже переместился в мессенджер, где оскорбительные сообщения размещались в Telegram-канале с сотнями подписчиков.

Несмотря на попытки матери пострадавшей урегулировать ситуацию через беседы с учениками, их родителями и педагогами, положительного результата добиться не удалось. После освещения ситуации в СМИ, Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании.

В рамках расследования также будет изучена степень ответственности сотрудников школы и дана правовая оценка их действиям или бездействию.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования и выявленных фактах.

Ранее министр образования Нижегородской области Михаил Пучков анонсировал проект против буллинга школьников. Он стартует 1 ноября.