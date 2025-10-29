Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 октября 2025 14:19Бастрыкину доложат о травле школьницы в Нижегородской области
29 октября 2025 14:04Ремонт моста у Высоковской церкви в Нижнем Новгороде закончат до конца года
29 октября 2025 13:46Глеб Никитин назвал преимущества Нижнего Новгорода перед столицей
29 октября 2025 13:16Более 100 человек стали пассажирами первых рейсов нового поезда Нижний Новгород - Саранск
29 октября 2025 12:00Вход в Нижегородский кремль ограничат из-за Дня народного единства
29 октября 2025 11:47Нижегородцам объяснили молодежный тренд на "дуркинг"
29 октября 2025 11:32Нижегородцев будут призывать в армию круглый год
29 октября 2025 10:26Три автобусных маршрута продлят в Нижнем Новгороде
29 октября 2025 10:08Дзержинские энергетики "Т Плюс" подтвердили готовность к отопительному периоду
29 октября 2025 09:46Министр Пучков анонсировал проект против буллинга в Нижегородской области
Общество

Бастрыкину доложат о травле школьницы в Нижегородской области

29 октября 2025 14:19 Общество
Бастрыкину доложат о травле школьницы в Нижегородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела, связанного с травлей 13-летней школьницы в Ветлужском районе Нижегородской области. В рамках проверки будет дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ученица шестого класса на протяжении длительного времени подвергалась издевательствам со стороны одноклассников. Сначала буллинг происходил в стенах школы, а позже переместился в мессенджер, где оскорбительные сообщения размещались в Telegram-канале с сотнями подписчиков.

Несмотря на попытки матери пострадавшей урегулировать ситуацию через беседы с учениками, их родителями и педагогами, положительного результата добиться не удалось. После освещения ситуации в СМИ, Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании.

В рамках расследования также будет изучена степень ответственности сотрудников школы и дана правовая оценка их действиям или бездействию.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования и выявленных фактах.

Ранее министр образования Нижегородской области Михаил Пучков анонсировал проект против буллинга школьников. Он стартует 1 ноября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Буллинг Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
23 октября 2025 13:14Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении прав ребенка-инвалида в Дзержинске
18 октября 2025 12:00Бастрыкин затребовал доклад о вспышке норовируса в арзамасской школе
17 октября 2025 17:00Нарушением прав нижегородского инвалида заинтересовался Бастрыкин
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных