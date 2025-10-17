Нарушением прав нижегородского инвалида заинтересовался Бастрыкин

Фото:
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав инвалида в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Сотрудники силового ведомства обратили внимание на сообщения в интернете о ситуации, с которой столкнулся мужчина, проживающий в доме на улице Героя Шапошникова. Здание 1958 года постройки не оборудовано пандусами, что делает передвижение на инвалидной коляске практически невозможным.
Несмотря на обращения в различные инстанции, проблема так и не была решена.
Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Глава российского ведомства Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Дынькову доложить о ходе и результатах расследования. Контроль за выполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.
