Нарушением прав нижегородского инвалида заинтересовался Бастрыкин Общество

Фото: Александр Воложанин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав инвалида в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Сотрудники силового ведомства обратили внимание на сообщения в интернете о ситуации, с которой столкнулся мужчина, проживающий в доме на улице Героя Шапошникова. Здание 1958 года постройки не оборудовано пандусами, что делает передвижение на инвалидной коляске практически невозможным.

Несмотря на обращения в различные инстанции, проблема так и не была решена.

Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Глава российского ведомства Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Дынькову доложить о ходе и результатах расследования. Контроль за выполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

