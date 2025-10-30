Карантин ввели в 9 школах и 56 детсадах Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области за неделю с 20 по 26 октября 2025 года зарегистрировано более 14 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что, несмотря на высокие цифры, уровень заболеваемости снизился по сравнению с предыдущим периодом, эпидемические пороги не превышены.
В рамках лабораторного мониторинга за неделю обследовали около 13 тысяч человек. Наиболее часто выявлялись риновирусы и микоплазма, также фиксировались случаи заражения РС-вирусами, метапневмовирусами и вирусами парагриппа.
На 28 октября полностью приостановлен учебный процесс в одной школе. Частично занятия отменены в 10 классах восьми школ и в 75 группах 56 детских садов.
Эпидемиологи напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки, избегать контакта с заболевшими, соблюдать дистанцию в общественных местах, вести здоровый образ жизни и оставаться дома при первых признаках болезни. Особое внимание уделяется вакцинации от гриппа. Роспотребнадзор рекомендует не откладывать ее на конец осени, когда традиционно наблюдается рост респираторных заболеваний, и пройти иммунизацию уже сейчас.
Ранее Роспотребнадзор предупредил жителей Нижегородской области о риске заражения кишечным иерсиниозом — острым инфекционным заболеванием, поражающим желудочно-кишечный тракт и сопровождающимся симптомами общей интоксикации и кожными высыпаниями.
