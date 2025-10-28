Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Вакцина от пневмококка поступила в поликлиники Нижнего Новгорода

28 октября 2025 12:36 Общество
Фото: Александр Воложанин

В поликлиники Нижнего Новгорода поступила вакцина от пневмококка. Об этом рассказал медицинский блогер Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По словам Никонова, горожане пока не проявляют большого интереса к вакцинации, хотя для некоторых групп населения прививка особенно важна.

"Вакцинация категорически рекомендована жителям 65+ и пожилым людям с хроническими заболеваниями", — подчеркнул Никонов.

Ранее нижегородцам рассказали о важности вакцинации.

Сообщалось также, что на начало октября от гриппа вакцинировались лишь 690 тысяч нижегородцев. Это недостаточная цифра для сдерживания распространения заболевания.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных