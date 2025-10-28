Вакцина от пневмококка поступила в поликлиники Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

В поликлиники Нижнего Новгорода поступила вакцина от пневмококка. Об этом рассказал медицинский блогер Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По словам Никонова, горожане пока не проявляют большого интереса к вакцинации, хотя для некоторых групп населения прививка особенно важна.

"Вакцинация категорически рекомендована жителям 65+ и пожилым людям с хроническими заболеваниями", — подчеркнул Никонов.

Ранее нижегородцам рассказали о важности вакцинации.

Сообщалось также, что на начало октября от гриппа вакцинировались лишь 690 тысяч нижегородцев. Это недостаточная цифра для сдерживания распространения заболевания.